稳妥推进中小银行合并重组
近日，又一家资产规模逾万亿元的银行诞生。5月25日，中国银保监会官网披露了《中国银保监会关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的批复》。批复提到，“同意中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，并承接洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行全部资产、负债、业务、机构和员工”。
据悉，改革重组后的中原银行总资产规模突破1.2万亿元，下辖18家分行，有700余家营业网点、2万余名员工以及17家附属机构。仅从资产规模来看，中原银行将从原来的位列城商行第11位跃升至第7位。
笔者注意到，近年来中小银行间的吸收合并步伐明显加快。2020年以来，已有四川银行、山西银行、辽沈银行等实现新设或合并重组。这得益于监管的推动，银保监会有关部门负责人曾多次公开表示，鼓励优质银行、保险公司以及合格合规的其他机构参与并购重组中小银行。在最近的一次通气会上，有部门负责人更进一步表示，将会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化法治化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。
一般情况下，合并重组有利于银行做大做强，提高抵御风险的能力。从理论上来讲，衡量银行实力的一个重要标志就是资产规模，银行的资产规模越大，抵抗风险的能力就越强。在近年来中小银行资产承压的大背景下，积极推动兼并重组，无疑有助于防范和化解中小银行的相关风险。
除了防范化解风险之外，中小银行之间加快合并重组也有自身拓宽业务覆盖面，做强主业的需要。一些盈利能力强，所在地区发展较好的城商行、农商行往往会寻求控股或参股同省资质稍弱的区域银行的机会，从而达到延伸业务触角的目的。以此次吸收合并3家银行的中原银行为例，该行2021年年报显示，全年实现营业收入192.83亿元，同比增长0.8%；归母净利润35.65亿元，同比增长8%。资产质量方面，该行不良贷款率为2.18%，较2021年年初下降0.03个百分点，新发放贷款不良率保持在1%以内的良好水平。
从年报业绩来看，中原银行无疑属于优质银行，其合并吸收其他中小银行在大概率上会实现“1+1＞2”的效果。对于业内来说，值得注意的是，看一家银行是否优质，是否具备抵御风险的能力，不仅要看其资产规模，银行的盈利能力和资产质量也同样重要。另外，由于当前中小银行合并重组主要由地方政府主导，因此建议一些地方要量力而行，千万不能搞“拉郎配”，更不能因为防范风险而引发其他风险。优质银行在实施合并重组时，要弄清中小银行内部的股权关系。地方相关部门要在股权结构、人员安排、机构重组等方面做好细致的安排，切实保障各方合法合规的权益，防范可能出现的风险，稳妥推进中小银行合并重组。
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