本报记者 詹 媛

6月5日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接的画面。新华社记者 李鑫/摄

北京时间2022年6月5日20时50分，神舟十四号3名航天员顺利进驻天和核心舱。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。

作为我国载人航天工程副总指挥单位，此次任务中，中国航天科工集团有限公司自主研制生产的系列产品全程护航神舟十四号载人飞船飞行任务。

交会对接的“精准测量员”

神舟十四号载人飞船采用自主快速交会对接模式，与中国空间站成功“牵手”。中国航天科工二院25所研制的微波雷达与安装在空间站核心舱上的微波应答机配合工作，为空间交会对接任务保驾护航。

这是中国航天科工研制的交会对接微波雷达第9次出征载人航天工程任务。该雷达承担着中远距离空间飞行器之间距离、速度、角度等相对运动参数的精确测量任务，是空间交会对接的关键测量敏感器。

同样在交会对接任务中屡立新功的还有中国航天科工三院33所研制的高精度加速度计组合（以下简称“高加组合”）及多只加速度计。它们出色完成了微重力环境下加速度的测量任务，帮助飞船精准把握速度和位置，让交会对接又稳又准。

作为从神舟一号开始就一路相伴并不断升级的产品，中国航天科工研制的加速度计在我国历次载人航天工程任务中表现出色，在太空微重力环境下担当着“对接测量员”的重要角色，是飞船上值得信赖的功勋成员。2008年开始，根据任务需求，高加组合进入研发阶段。在这套组合中，加速度计不再是“单兵作战”，而是与它的“翻译官”IF转换电路进行功能整合，通过系统优化让各个器件的兼容性和稳定性达到最优。

高加组合主任设计师于华男表示：“如果说加速度计好比是琴艺高超的俞伯牙，那IF转换电路就是它的知音钟子期，两者的组合确保了一个测得精，一个解得准。”从此，以这套“王牌CP”为核心器件的高加组合大显身手，10余年间，高加组合及同类型产品先后助力神舟系列飞船、探月工程任务取得成功。

太空生活的“贴心服务员”

在太空，航天员能品尝可口的中国味道、享受太空按摩、进行实时健康监测。这些离不开中国航天科工航天三江红峰公司自主设计生产的“太空厨房”“太空医院”和“太空空调”系列产品，它们为航天员舒适的太空生活提供保障。

此次随神舟十四号出征的食品加热装置、气体流量调节阀、液路截止阀、生理信号测试盒、心电记录装置等5种产品，主要用于神舟飞船环控生保分系统和医监医保设备分系统，它们是“太空厨房”“太空医院”“太空空调”的一部分，为航天员营造了舒适的太空之家。

据了解，神舟十三号载人飞船发射入轨后，三名航天员顺利进驻空间站，多次使用“太空厨房”加热食品，用“太空按摩仪”放松腿部肌肉。中国航天员科研训练中心给红峰公司发来贺电，充分肯定相关产品“在轨工作正常，性能满足任务要求，状态良好，有力保障了载人空间站飞行试验任务的顺利开展”。

在“太空厨房”中，有一个食品加热装置，内有3层加热空间，航天员只需等待少许时间，便可在太空中享受到热乎乎的饭菜。另外，航天员出征时佩戴在大腿外侧的生理信号测试盒、心电记录装置是“太空医院”产品，全程陪同航天员完成整个飞行任务，可实时监测航天员飞行过程中的心电、呼吸、体温3项生理指标，并下传至地面指挥中心，由地面医护人员进行监护。

技术精湛的“护航员”

由中国航天科工二院706所研制的搜救信息系统，是技术精湛的“全程护航员”，它承担神舟十四号载人飞船的待发段、上升段、运行段、返回段应急搜救指挥保障任务。系统具备搜救力量管理、搜救任务筹划、搜救预案仿真推演、任务执行跟踪与态势展示等功能，为航天员搜救任务事前运筹规划、事中指挥调度与事后复盘分析提供服务，是空间站任务实现航天员救援保障的关键系统，为载人航天工程建设发挥重要作用。

另外一个“护航员”是护航飞行通信，保证全程清晰的声表滤波器。据介绍，航天器发射在太空中一旦有信号干扰，地面接收到的内容就像接听串了线的电话，难以分辨准确信息。为保障飞行全程通信清晰，由中国航天科工二院23所自主研制的声表滤波器，能有效滤除不同飞行阶段和太空中宇宙杂波的各种干扰信号，确保通信清晰准确传回地面。

（本报记者 詹 媛）

(责编：王震、陈键)