记者 张 蕾 本报通讯员 董佳莹

北京时间2022年6月5日10时44分，搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。新华社记者 李刚/摄

6月5日，由中国运载火箭技术研究院（中国航天科技集团有限公司所属，以下简称“火箭院”）抓总研制的长征二号F运载火箭（以下简称“长二F火箭”）将神舟十四号航天员乘组送入太空。自此，中国空间站建造阶段的一系列任务拉开了帷幕。

数次出征，你知道长二F火箭有哪些特别之处吗？本报记者邀请火箭专家为您解读这枚“航天员专列”有啥不一样。

“站岗”时间最长

4月16日，随着神舟十三号载人飞船返回舱缓缓降落在东风着陆场，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功，这也标志着中国空间站关键技术验证阶段任务就此收官。

长二F遥14火箭发射神舟十四号，是空间站建造阶段的首次载人飞行任务。“为进一步确保航天员的生命安全，从长二F遥12和遥13起，火箭采取‘发射一发、备份一发’及‘滚动备份’的发射模式。”火箭院长二F火箭故检软件设计师钱航介绍。

今年长二F火箭要执行2次载人发射任务，仍按照“打一备一”的方式进行。作为神舟十三号载人发射任务的应急救援火箭，此次发射的长二F遥14火箭去年下半年就率先完成基础级总装测试，以竖立状态封存于技术区厂房内，见证了火箭“兄弟”长二F遥13的总装测试、转运和发射全过程。直到神舟十三号飞行乘组的3位航天员翟志刚、王亚平和叶光富结束183天的太空之旅，顺利返回地球，长二F遥14才结束约6个月的应急值班“站岗”，进入应急转正常的发射流程，为执行神舟十四号载人发射任务做准备。

从“起立就位”到“交接换岗”，“站”着值班6个多月，再加上发射准备时间，长二F遥14火箭在技术区厂房矗立近10个月，时长创下中国载人火箭之最。

可靠性最高

“在中国载人航天历史上，长二F火箭执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器发射任务，发射成功率达到100%，被誉为‘中国神箭’。因此，这次神舟十四号载人发射任务的重担，再次落到长二F火箭的‘肩膀’上。”火箭院长二F火箭总指挥荆木春自豪地说。

为进一步提升火箭可靠性，消除薄弱环节，研制人员不断进行技术改进。每一处改进，都体现出火箭人对可靠性的不懈追求，背后都意味着无数次的理论分析、数学仿真和试验验证。对此，长二F火箭总体副主任设计师秦曈颇有感慨：“在可靠性已经相当高的情况下再提升，难度可想而知！”火箭院长二F火箭总体主任设计师常武权则用考试来打比方：“从50分提高到90分，相对容易一些。从90分提高到91分，背后的工作并不比从50分提高到90分少。”

为了精益求精、尽善尽美，越是艰难越向前。最终，火箭人将长二F火箭的可靠性从指标要求的0.97提升到0.9894，靠逃逸系统保障的航天员安全性评估值已达0.99996——换句话来解释，就是火箭发射100次，才有可能出现一次飞行故障；假设出现飞行故障，依靠逃逸系统逃逸一百次，才可能出现不到一次逃逸失败。

载荷最珍贵

长二F火箭在载人航天工程中立项最早，在长征火箭家族中，它的使命也略显特别。如果其他火箭“兄弟”能够在重量和高度上开疆拓土，那么长二F火箭则把更多精力用来完善自己——因为它的成败，关乎生命。

今年，长二F火箭按计划先后送神舟十四号、十五号两个乘组共6名航天员进入太空。在轨建造完成后，空间站工程将转入为期10年以上的应用与发展阶段，初步计划是每年发射2艘载人飞船和2艘货运飞船。这些都对火箭的安全性提出了更高要求。

“其他火箭的载荷再贵重，都是有价的；而长二F的载荷是航天员，他们的生命是无价的。”火箭院长二F火箭总设计师容易一再强调，“载人航天，人命关天”，保障航天员安全进入太空是载人火箭研制人员的特殊使命和责任。

为了保障航天员的生命安全，长二F火箭专门设计了逃逸系统：假如火箭突发意外，逃逸系统就会立刻启动，逃逸飞行器像“拔萝卜”一样带着返回舱飞离故障火箭；随后，返回舱与逃逸飞行器分离，降落伞打开，载着航天员返回地面。“我们按照最高的标准、最严格的质量来研制火箭的逃逸系统，它凝结着几代航天人的心血。然而，永远不要启用这个功能是我们每个人的心愿，因为这意味着每一次载人发射任务都能成功。”钱航饱含深情地说。

2022年是我国完成空间站建造任务的决胜之年，也是中国载人航天工程立项实施30周年。今后，长二F火箭必将不辱使命，托举更多航天员进入太空，在浩瀚宇宙留下更多中国身影。

(责编：王震、陈键)