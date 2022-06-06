人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）从遥遥相望到星际遨游，我们奔赴星辰大海的步伐从未停止。6月6日，中国载人航天工程办公室发布神舟十四号官方宣传片，邀你一起，追梦星辰大海。

6月5日10时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F遥十四运载火箭，将神舟十四号载人飞船和3名中国航天员送入太空。这标志着中国空间站任务转入建造阶段后的首次载人飞行任务正式开启。在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。

此次神舟十四号载人飞行任务将创下多个“首次”，包括将在太空迎来神舟十五号飞船对接空间站，首次实现两艘载人飞船同时在轨；神舟十四号与神舟十五号航天员乘组将同时在轨驻留，首次实现航天员乘组在轨轮换等。

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