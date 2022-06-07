市民在西安小南门内的餐饮店外用餐（6月5日摄）。

近期，西安市出台多条措施大力发展户外经济和夜间经济，释放消费潜力。

一是允许大型商贸企业利用门前硬化广场等，有序开展户外促销；二是引导鼓励和支持企业开展以休闲体验为主题元素的露天集市等消费新模式，形成“一站式”户外经济产业链；三是支持汽车、家电销售企业进广场、进社区、进农村开展展销促销活动；四是支持利用城市公共空间举办主题促销活动，鼓励有条件的商业综合体建设新能源汽车城市展厅释放消费潜力；五是允许具备条件的商业步行街、商业综合体在夜间规定时间段外摆经营，适当延长夜间营业时间；六是创新夜间消费业态和模式，依托特色商业街区举办文创集市、夜游长安等室外活动，促进文商旅体跨界融合，提升夜间经济活力。

新华社记者 刘潇 摄

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