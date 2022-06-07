人民网北京6月7日电 （记者李栋）芒种时节，位于北京市三环内隶属于中国农业科学院作物科学研究所的试验田里，麦浪滚滚，一片金黄，收获在望。占地150亩的试验田，因地处寸土寸金的闹市，被网友称为“最贵农田”。

近日的北京，碧空如洗，阳光明媚，大片金光灿灿的麦田，在蓝天白云映衬下宛如油画，令人心旷神怡。路人纷纷掏出手机，记录夏收时节一片金黄的丰收景象。