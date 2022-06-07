周世祥 刘博超 刘坤

原标题：校企“双向奔赴”，护航就业之路——校企携手促就业之四

不同造型、功能的机器人“满地跑”；机械臂伸缩、旋转、投放不差毫厘……这一场景并不发生在物流工厂里，而是在青岛职业技术学院“京东校园云仓生产性实训基地”中。此刻，物流专业的学生正在此学习进库包裹的数据处理、机械臂的精确操作。

“从选品、采购、运输、仓储、销售、配送到售后全业务流程，我们为学生提供与实践相匹配的实训环境。”京东集团招聘相关负责人王盛通说，校园云仓已在山东、四川、辽宁、广东等地多所职业院校落地运营。

校企深度对接带来的育人新模式，背后是处于人才供需两端的学校与企业由“各自为战”向“双向奔赴”的理念转变。人才供需的结构性失衡如何解决？怎样为信息不对称、供需不匹配提供深层次解决方案？近年来，学校和企业都在积极探索。

信息“牵线搭桥”，互相了解不再难

“嘉峪关虽地处偏远，但城市干净整洁，生活节奏慢，繁忙的工作之余不会丢失个人生活。”赴中核四〇四集团挂职后，天津大学辅导员包妍妍兴致勃勃地向同学讲起那里的工作生活场景。

每到暑期，天津大学百余位辅导员就会暂别校园，去用人单位为毕业生“打前站”。天津大学就业指导中心副主任刘超介绍，挂职期间，辅导员会深度参与用人单位人力资源部门相关工作，作为“新人”全程参加入职培训，全景式了解企业发展规模、企业文化，深度调研其用人需求、员工培养体系及职业发展通道等关键信息。回校后，不少辅导员成为沟通校企的桥梁，做讲座、引参观、促合作，从需求端为学校人才培养改革提供参考。

“从这几年的情况看，学生对企业越来越了解，企业对学生也越来越认可。”刘超表示，“选择中核四〇四集团的毕业生一开始比较少。派辅导员挂职后，最近每年有30多位学生入职。”

“专业的职业指导离不开对市场变化的充分了解，到用人单位‘打前站’是一种有效的职业指导探索。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院副研究员秦冠英表示，学校可将“打前站”所获认知和经验贯注于学生职业生涯教育体系中，倒推教育教学改革。

学校主动走进企业，企业也在踏入校园。“我们借助校企合作的契机，尝试以企业经验赋能高校学生。今年，360集团联合清华大学、北京大学、南京大学等多所高校，为在校生提供就业赋能指导，与学生分享企业用人标准、常见的面试问题和背后的逻辑、为学生提供就业建议。学生兴趣很高。”360公司高级招聘总监王春明表示。

四川某高校就业指导中心负责人介绍，根据用人单位反馈，该校为应届毕业生提供了自愿参加的公文写作岗前培训。“经过培训，去基层的学生对公文写作的把握更好了。校企紧密合作，能够帮助我们有针对性地提升学生综合素质。”

“同快速变化的劳动力市场保持紧密联系，是学校持续面对的挑战。为此，须在教育机构和用人单位之间建立起牢固、高效、高频的联系。辅导员企业挂职、企业就业指导、订单班，以及产业学院等探索，都是为了达成此目的。”秦冠英说。

选准“搭档”模式，合作层次再深化

“订单班的学习，让我发现了‘新天地’——既巩固了理论知识，又能了解实际工程运用，还有助于提前衔接学习和工作，帮助自己更好地制订职业规划。”四川建筑职业技术学院学生乔德竞这样表达自己参加中建一局第7期钢筋翻样订单班的感受。

“通过订单培养，破解了央企录用专科生的瓶颈，实现了‘学校人才培养有方向，企业事业发展有人才，学生就业成长有平台’三方共赢的局面。订单培养的毕业生中，20%成为企业一线技术、管理骨干。”四川建筑职业技术学院招生就业处主任庞宗辉说。

对塔里木大学食品科学与工程学院不少学生来说，开发营养价值更高的酸奶、提炼香醇可口的穆塞莱斯，是一份需要“抵御诱惑”的实习。学院以南疆特色农产品深加工兵团重点实验室为平台，与新疆多家乳业、生物科技企业合作，企业技术人员全程参与学生的实训指导。

“我们还开展了校企合作素质拓展项目，表现优异的同学能领到企业奖学金，实习基地逐渐成了学校毕业生就业的主要市场。”学院院长侯旭杰说。

2020年，北京邮电大学成立了“北邮-华为学院”，从大二和大四在校生中招收学生，以高端人才为目标，进行五到八年的培养。两年过去，已经形成了课堂设计为主、兼顾实践的合作模式。“双方共建了50多门课程，充分融入华为元素和案例，让学生用上最新的仿真数据和实践平台。”相关负责人介绍，第一批学生已经进入研究生阶段培养，有的进入华为实习，更多则参与到产业前沿问题的破解之中。

进驻中软国际实习，北京理工大学研究生在国际实际项目场景中提高科创能力，丰富项目实践经历；共建“四主体一联合”创新联合体，西安交通大学同华为西安研究所探索人才共育共享；与7家国家级双创示范基地签约，浙江大学以创业带动就业……今年“访企拓岗”实施以来，校企双方一次次“握手”合作，为毕业生创造更多机遇。

“不同校企合作模式适用范围不同，对‘双一流’高校而言，毕业生的工作选择面更广。企业定向培养班更多开在普通一本及以下院校。”科锐国际校企合作高级总监杜敏分析。

瞄准产业前沿，组团发力为人才

从“一对一”的你来我往，走向“一对多”“多对多”的合作共赢，成为新时期校企合作促就业的新趋势。

王春明介绍，今年3月，在教育部高校学生司指导下，360集团人力资源中心与360政企安全集团安全人才能力发展中心携手推出“新羽计划”，与南开大学、中国传媒大学、西安交通大学、重庆大学、湘潭大学等29所高校合作设立供需对接就业育人项目33项，共同启动并实施网络安全人才培养课程。“为期3个月的课程培训结束后，还将开展网安技能大赛和企业实习。”

“校企协同不但能培养更多高精尖技术人才，也打通了科研向市场转化的‘最后一公里’。”南京信息工程大学学生工作处副处长蔡惠华介绍，学校发挥培养气象领域人才优长，与华风集团、航天宏图、墨迹天气等15家国内知名企业联合成立校企研究院。“航天宏图已选派多批专家学者深入参与学校的教学及国际培训，并与学校科研人员联合申报国家级工程项目，助力气象学科专业优化调整。”

“教育部在高校书记校长访企拓岗的相关通知中提出了市场化、联盟化、共享化岗位资源开拓机制，对今后高校人才培养和促就业模式指明了方向。各高校从市场中获得的信息资源应该共享、互补，合作培养满足市场跨界、跨专业、综合化人力资本需求的人才。”北京师范大学教授、战略人才研究中心创始主任王建民分析。

“对于校企合作促就业，地方政府大有可为。”前述高校就业指导中心负责人认为，政府可发挥科研需求和人才对接者的作用，将地方重点企业或重点单位、高校就业部门和科研部门负责人组织起来，以对接会、推介会形式推动合作，打通人才供需两端。

南通大学经济与管理学院助理研究员郁冬梅认为，深化校企合作促就业，应进一步强化企业参与的培养责任，并从政策层面提高企业的参与积极性。

“总之，校企‘双向奔赴’的深度融合，是学校和企业联手成就人才的过程，也是双方相互成就的过程。”秦冠英表示，“一方面，只有充分发挥企业的实践优势，才能克服教育与市场的‘脱节’，确保教育机构的人才培养始终对接市场需求；另一方面，只有牢牢把握教育机构的立德树人本位，才能走出低质量就业，确保人才具备厚实的专业技能和良好的综合素养，促进人才高质量、可持续发展。”

(责编：李源、曹淼)