6月7日，在山东省临沂市平邑县地方镇大广良村，农机手驾驶收割机在田间收割小麦。 新华社发（武纪全摄）

新华社北京6月7日电（记者于文静）据农业农村部消息，截至6月6日，全国已收冬小麦1.67亿亩，收获进度达到55%，麦收过半时间比去年提前2天。

农业农村部有关负责人表示，小麦机收全面展开以来，各地各部门服务保障有力，跨区机收总体通畅有序。

据了解，目前四川、湖北麦收已基本结束，安徽收获进入扫尾阶段，河南麦收进度过八成，江苏进度过半，陕西、山东、山西、河北即将进入收获高峰。

农业农村部要求，各级农业农村部门再接再厉，做到夏粮一天不到手，工作一天不松劲。继续做好机收供需精准对接、应急机收机种准备，特别要帮助因疫情不能返乡的农民解决收种困难，开展代收代种。继续强化各项保通保畅措施落实，为机手提供防疫、通行、用油等便利，确保夏收机具和人员畅通无阻、作业高效。大力推进机收减损，协调增加小麦晾晒场地和烘干设施供给，努力实现颗粒归仓。

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