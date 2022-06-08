新华社大连电（记者蔡拥军、郭翔、张博群）“新建道路工程正展开沥青面层施工。”中交二航局大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套（一期）项目负责人丁霖说，“现场施工人员和机械数量翻倍，预计提前半年完成主体工程。”

布局现代化基建、补强升级产业链、培育新增长极……面对复杂局面，大连紧抓强基础、利长远的重大项目，构筑稳增长“四梁八柱”，不断夯实“稳”的基础，积蓄“进”的力量。

协同发力，现代化基建“打头阵”

大连湾海底隧道建设现场2日传来新消息：重约4.7万吨的E16管节完成精准对接。中交大连湾海底隧道工程项目四工区总工办主任吕护生说，E16管节安装完成后，大连湾海底隧道海底段建设进入最后冲刺阶段。大连湾海底隧道建成后将成为纵贯南北的快速通道，拓展城市发展空间，推动大连湾两岸一体化建设。

交通基础设施、科技基础设施、重要民生工程……今年，大连强化基础设施建设“压舱石”作用的同时，更加注重构建现代化基础设施体系，发挥其牵引关联产业发展、培育孵化新产业作用。

从打造500千伏南北双环网到建设220千伏分区多环网，大连正谋篇布局智能电网，将城市整体供电能力提升30%以上。国网大连供电公司总经理刘波说，“十四五”期间，大连地区电网投资将达335亿元，“还将加快能源互联网建设，服务清洁能源无约束并网。”

有中生新，补强产业链“挑大梁”

在恒力（大连长兴岛）产业园，总投资260亿元的恒力聚酯科技产业园一期项目正在如火如荼建设。从2000万吨炼化一体化到150万吨乙烯，恒力集团自落户大连长兴岛以来已累计完成投资超1800亿元。“形成炼化、石化、化工三大板块协同发力，一个世界级石化产业集群正在冉冉升起。”恒力石化（大连）化工有限公司总经理许锦说。

大连装备制造、石化等产业基础雄厚，聚焦优势产业推进重大项目建设是高质量发展的“发力点”。今年二季度，大连计划签约和新开工项目766个，重点集中在精细化工、装备制造、洁净能源等领域。

一批强链延链、建链补链高质量产业项目落地生根，让大连“稳”的基础更牢，“进”的底气更足。今年一季度，大连石化工业增加值同比增长14.3%，高技术制造业增加值同比增长39.7%，制造业投资同比增长62.9%。

蓄能未来，新增长极“加速跑”

前不久，11个氢能、风电产业项目落户由辽宁省、大连市与招商局集团合作共建的太平湾合作创新区。招商局集团总经理胡建华表示，招商局集团已把太平湾作为发展绿色低碳产业的重要投资平台，推动太平湾加快打造国内领先的集高端装备制造、绿色技术创新、多元应用场景为一体的产业生态集群。

大连作为老工业基地，正处于产业结构优化调整、发展动能转换关键期，唯有打造新增长极、拓展经济发展空间，才能不断推动质量变革、效率变革、动力变革，为高质量发展蓄能。

从定位创新策源中心的英歌石科学城到打造“东北新蛇口”的太平湾合作创新示范区，从发力构建完善氢能产业链到布局人工智能超算中心，一批具有牵引作用的“新产业”“新业态”“新商业模式”重大项目正在为大连全面振兴、全方位振兴积蓄并释放动能。今年一季度，共开复工总投资500万元以上项目1106个，同比增长26.7%。

(责编：王震、陈键)