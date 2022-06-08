深圳新开工百余个项目 总投资超千亿元
2022年06月08日07:58 | 来源：新华社
小字号
新华社深圳6月7日电（记者印朋）深圳市2022年第三批新开工项目7日启动，总投资超千亿元。
此次共启动新开工项目109个，总投资约1012.5亿元，2022年度计划投资约203.8亿元。其中，政府投资项目62个，总投资约167.4亿元，年度计划投资约24亿元；社会投资项目47个，总投资约845.1亿元，年度计划投资179.8亿元。
深圳市发展改革委有关负责人介绍，今年已累计举办三次新开工项目启动活动，按照“成熟一批、开工一批”的要求，共启动新开工项目554个，总投资约4991.6亿元，2022年度计划投资约978亿元。这些新开工项目的开工建设，将进一步积极促进有效投资稳步增长，及时给市场增添活力，助力经济社会高质量发展。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 今年所有新招聘社区专职工作人员岗位原则上全部向高校毕业生开放
- 新华社北京6月7日电（记者高蕾）记者7日从民政部获悉，民政部、教育部、财政部、人力资源社会保障部近日联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》，要求原则上2022年所有新招聘社区专职工作人员岗位全部向高校毕业生开放。 高校毕业生是城乡社区工作者和城乡社区服务人才的重要来源，引导高校毕业生到城乡社区就业是提高城乡社区工作队伍素质的重要途径。…
相关新闻
- 评论
- 关注