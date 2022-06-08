印朋

新华社深圳6月7日电（记者印朋）深圳市2022年第三批新开工项目7日启动，总投资超千亿元。

此次共启动新开工项目109个，总投资约1012.5亿元，2022年度计划投资约203.8亿元。其中，政府投资项目62个，总投资约167.4亿元，年度计划投资约24亿元；社会投资项目47个，总投资约845.1亿元，年度计划投资179.8亿元。

深圳市发展改革委有关负责人介绍，今年已累计举办三次新开工项目启动活动，按照“成熟一批、开工一批”的要求，共启动新开工项目554个，总投资约4991.6亿元，2022年度计划投资约978亿元。这些新开工项目的开工建设，将进一步积极促进有效投资稳步增长，及时给市场增添活力，助力经济社会高质量发展。

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