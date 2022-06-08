新华社西安电（记者薛天、刘潇）机器人手臂、全自动数控机床、全流程危废物处理……在陕西法士特汽车传动集团公司刚刚建成的“黑灯工厂”里，“科技”与“智慧”已成为这家企业新的“发展名片”，也标志着这家商用车变速器生产企业全面步入数字化时代。

身负“老军工”“老国企”“老三线”标签的法士特，曾经已走到破产的边缘；确立了“新队伍”“新技术”“新方向”的法士特，则以技术人才为依托，以科技创新为引领，通过把握市场发展脉络，提前谋划布局，16年来稳居全球重型汽车变速器年产销量第一。

人才是企业高速发展的变速器

“即使在当初最困难的时期，全厂人勒紧裤腰带，几个月发不出工资，也在全力保障技术人才的待遇和薪资，这也为法士特打赢翻身仗奠定了基础。”陕西法士特汽车传动集团公司副总经理刘义说。

作为一家成立于1968年的三线企业，法士特的前身是陕西汽车齿轮总厂，和许多老国企一样，它市场化转型较晚，负债较多，曾一度走到破产的边缘。痛定思痛，2001年，陕西汽车齿轮总厂通过现代企业制度改革，更名为法士特（英文FAST谐音），开始了二次创业。

“新生的法士特需要从匀速转向高速发展，曾经极力保留下的人才队伍，成为我们换挡超车的变速器。”刘义说。

从2001年起，中国经济的高速发展让市场对商用车的需求有了爆发式增长，大量国外变速器品牌进入中国。但在法士特看来，国外的变速器并不完全适应国内实际需要。“以此为基础，我们主动寻求和国外品牌合作，法士特的技术人员迅速研发出适应国内需求的先进产品，大获市场好评。仅用了5年左右的时间，法士特就成为全球重型汽车变速器领域的产销冠军。”法士特集团总经理马旭耀说。

如今，法士特更加重视人才队伍的建设和培养。过去，高级工已是普通工人的“天花板”。而法士特为产业工人搭建起“五星级员工”技能晋升评价通道，并单独设置技能等级津贴，调动技术人才的学习热情。

调试工李峰，在法士特厂区有自己的“技能大师工作站”，专门解决生产中的疑难问题，作为“法士特工匠”，他的收入提升了40%；35岁的操作工张亚龙，由于技术优异，被评为法士特“四星级员工”，每月仅津贴就能多拿1500元……

“近几年，智能化、数字化对产业工人提出了颠覆性的要求。但在打通了成才通道后，我们的员工学习能力强、动力足，很快就成长为岗位需求的复合型人才。这也为法士特持续发展提供了源源不断的动能。”法士特集团工会主席陈兵说。

科技创新催生企业蝶变

科技创新，在法士特有具体的着力点，那就是要始终走在行业技术的前沿，把握科技革命的脉搏。

在法士特的展厅里，能看到清晰明朗的变速器产品族谱，随着时代的推进，谱系上的产品种类越来越多，产品迭代也越来越快。从最初的“傻大笨粗”到现在的“精工细作”，其背后浓缩着我国制造业企业生产能力的蝶变。

“法士特坚持‘生产一代、试制一代、研发一代、构思一代’的研发理念和‘自己淘汰自己’的迭代法则，10多年里形成了30多个系列、数百品种、千余款产品型谱。”马旭耀说，“目前法士特拥有的核心技术专利超过1700项，并屡获国际国内大奖。”

如今，法士特正在全力研发新能源商用车变速器，并在行业内优先掌握了新能源变速器的核心技术。

据介绍，法士特的新能源变速器整体质量轻、可靠性高、传动效率高。其新能源电驱动产品已经被广泛用于全球多地的卡车、客车、工程机械、矿用车，特别是需要长期在高温、高寒、高海拔地区作业的特种车辆。

“2021年法士特新能源产品销量大增了5倍以上，并将在今年内推出性价比更高的第二代新能源产品。”法士特集团新能源事业部总经理刘文说。

数字化为生产转型赋能

为了持续提升生产能力，提高生产质量，法士特将“新方向”确定为全面数字化转型赋能。通过对100余条生产线的升级，法士特的关键工序数控化率达到了98%。

在法士特位于西安高新区的工厂内，生产线上的大量机械臂正在上下飞舞，零部件、原材料的搬运工作也由智能机器人完成，直达屋顶的立体化仓库则能自动分拣产品并进行详细归类……

但在法士特看来，改造原有的生产线只是第一步，在此基础上，法士特又新建成两座“智能工厂”，通过设计搭建全流程的自动化生产线，全面做到全程无人工干预，全天候、全时段生产不停，真正满足“黑灯工厂”的要求。

目前，法士特已具备汽车变速器120万台、齿轮5000万只和汽车铸锻件20万吨的综合生产能力，其中重型商用车变速器国内市场占有率超过70%。2021年度法士特累计销售变速器总成116万台，实现销售收入220亿元。

“随着数字化转型的成功，法士特的生产效率将继续提高70%，能源消耗减低14%，人均产值提高5倍。预计到2025年，企业的年销售收入突破500亿元，将继续在‘世界第一’的位置上坐稳坐牢。”马旭耀说。

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