“云”上战疫，构筑城市防疫“智慧防线”
新冠肺炎病毒全球肆虐已进入第三个年头，且不断变异升级。贯彻坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不断提升分区分级差异化精准防控水平。动态清零的前提是严格落实好常态化疫情防控各项举措，提高科学精准防控本领。
数字治理正在显现出越来越重要的作用，对城市数字化转型也提出更高要求。疫情防控是一场“大考”，考验着城市运行治理、应急管理、跨部门协作的能力与水平。无论是病毒溯源、疫苗接种、核酸检测，还是动态封控、物资保供、城市运行等，每个环节都离不开数字技术的加速与赋能。在高度复杂和充满不确定性的环境中，综合运用各项数字化手段，以云技术和能力赋能智慧防疫，将大大提高疫情防控的精准性，增强“城市免疫力”。
城市云数字化能力化身防疫新型战斗力
红色延安，防控有数。延安大数据公司面对疫情期间，加强存储、网络等物理硬件支撑性的同时，基于坚实的延安云计算数据中心城市云底座，实时保障了延安市核酸检测信息管理系统及7个子系统的健康稳定运行，从而实现了核酸登记、采样、检测、转运等全流程，核酸人员、机构、数据等全组织的统一管控，支撑延安市全员核酸检测及重点区域核酸检测近20次，累计检测千万人次。实现了跨区域、跨部门的统一抗疫的数字化武装，让高科技跑赢“德尔塔”，筑起联防联控的“铜墙铁壁”。
“疫”线系民意，云上有温度。家住廊坊开发区某女士长期服用术后抗排异药物，因为疫情管控原因，备用药在外地无法送到，一旦断药将会危及生命。智慧城市运营中心一网统管平台监控到此信息后，在不到10秒钟的时间里将事件生成工单并送至主管部门，最终仅用不到一天时间就将药物送到了市民手里。
疫情期间类似这样的事件还很多，患者在廊坊本地无法买到急需用药怎么办、通勤人员滞留高速怎么办、癌症病人需要异地化疗怎么办……廊坊市经开区以制度建设为先导，以智慧应用为手段，基于廊坊“城市一朵云”，构建城市管理智能中枢，搭建智慧管理全新平台——廊坊开发区智慧城市运营中心一网统管平台，切实解决各类民生问题。
智慧城市运营中心运用RPA流程自动化，进一步释放生产力和提高自动化水平，对比传统手工录入的处理效率提升30倍以上。在疫情期间总计监控到疫情民生事件3206条，处理闭环2849条，从事件接收——事件流转——协同调度——事件派发——事件处置——事件反馈，实现全流程跟踪，在特殊时期让百姓感受到政府心系群众的“温度”。
用大数据拉起疫情“防护网”，筑牢防疫物资保障坚强后盾。自新冠病毒疫情发生以来，在乌鲁木齐抗疫前线收到护目镜、口罩、消毒液、防护服等大量防疫物资，必须做到“从哪儿来到哪儿去”的管理原则，人工统计工作量巨大。基于乌鲁木齐政务云，部署防疫物资大数据管理平台和疫情防控大数据管理平台，上线后，产品的分类、产品的来源甚至产品的物资领用都可以一键生成，提高了工作效率及大数据的提取。对防疫物资实现7*24小时全程透明化管理。且系统无需维护，精准迅捷解决防疫物资管理的紧急需求，并对后期防疫物资的追根溯源，物资审计工作能够更为直观的可视化展示。
此后又上线了疫情防控大数据管理平台。平台具有一键扫码建档、推送人员研判、实时方舱管理、过程跟踪监督、数据分析上报五大核心功能，实现针对疫情防控，快速采集数据、简化管理流程、压实工作责任、科学指挥决策，为常态化疫情防控提供强有力的技术和数据支撑。
面对高并发“海啸”，城市应用服务如何行稳致远
系统稳定，高效运行。“疫情前，充分准备，疫情突发，快速响应，疫情期间，保障服务”，这是太原市政府办公室对疫情防控工作做的指示。在太原尚未出现疫情时，市政府抽调技术骨干组建了政务云保障团队，对市政务云平台的资源设备进行优化，为平台部署的全民核酸报告查询、检疫登记、“我的太原”APP等应用完成容器化改造，实现业务秒级弹性扩容，应用快速升级迭代，疫情期间保障了全民核酸检测系统、核酸报告查询系统、检疫登记系统等多个系统的部署运行，支撑全市530W+人口3.5小时内完成全民核酸检测工作。
其中“我的太原”APP部署了核酸报告查询，累计查询量千万次，清明期间开通“云追思”网上祭扫通道，市民创建3万个“追思小屋”，市委、市政府更好地上下协同、齐力抗疫，成为抗疫调度工作中的好帮手。
快速部署，安全可靠。时钟回拨到2022年3月10日，在长春市，得知计划进行大范围核酸检测消息，依托于云原生的长春政务云，新核酸检测系统从提出到上线20个小时即得以实现，3天实现了“疫情数据呈现系统”快速开发上线，支撑全市40余轮全员核酸检测稳定运行，峰值并发连接数6.5万，采集人数630万人次/天。
云端会议“面对面”，辅助疫情防控精准调度决策
2021年10月底，哈尔滨市平房区首次出现了新冠确诊病例。该确诊病例涉及辖区内大型企业，波及范围广、影响人员多。面对疫情，党政机关数字化应用WeLink“大显身手”，建立多个疫情防控审批应用，将疫情相关数据留痕、实时审批、有据可查，在指挥部现场为每天在WeLink召开的疫情会议提供了有力的保障。注册用户1994人、累计视频会议2455次、自建接入应用14个、完成在线审批8269次。
在长春，WeLink视频会议设备及系统支撑了千余场云视频会议，会议时长超4万分钟，与会超万人次。保障省市领导与各防疫工作专班及各区县疫情防控指挥部视频连线，全力辅助市疫情防控指挥部决策调度。并多次在短时间内搭建万人视频直播平台，保障一线检测人员及时学习新工作流程，企业复工复产，助力疫情防控工作顺利开展。
释放技术普惠价值，提供至简易用云服务
在此前疫情“大考”下，一些城市暴露出或多或少的问题，忽略了城市云平台、应用等软件基础设施的韧性。华为云城市云作为城市重要数字基础设施，10年与全国100+城市共建数字城市云底座。在廊坊和乌鲁木齐，统一建设了多云融合一体化城市云平台，业务系统和数据跨部门、跨区域、跨层级汇集、融合、共享，为各地城市主管、指挥中心提供态势感知、调度指挥和精准决策的依据。
疫情下，各地健康码、展码转码等小程序应用面临巨大挑战，在太原，“我的太原”APP支撑4小时完成600万核酸检测工作;在长春，3天实现了“疫情数据呈现系统”快速开发上线。此次疫情，基于“分布式云×云原生”的城市云模式，借助弹性资源扩展和微服务架构特性，为各地防疫应用快速上线部署及高并发提供了安全、稳定和可靠的运行环境和体验。
不难看出，此前疫情下，各地城市云在面对突发情况，专业、智能的运维团队和体系显得尤为重要。在徐州，通过运维可视化大屏，监测处理突发故障告警11次，输出相关数据监测报告72份，保证了900余万人、超30次的全员核酸检测预约及检测工作;同样在盐城，技术工程师团队远程支持7*24小时待命，同时以日报形式跟踪和总结，深刻践行企业社会责任。有效保障全市核酸检测、“场所码”、“盐货通”、“敲门行动”等系统安全、稳定运行。一支专业的属地化运维团队，构筑了城市云安全、稳定可靠的“防御长城”。
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