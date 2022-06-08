找准新赛道，小企业“跑”来海外大市场
据新华社重庆电（记者陈青冰、李爱斌、唐奕）走进重庆虬龙科技有限公司的工厂，记者看到，在约3000平方米的车间里，工作人员正忙着组装生产线上的电动越野摩托车零部件。这批货物下线后，将出口到美国。
这家仅有100多人的企业，产品八成销往海外，覆盖50多个国家和地区，其中欧美国家占90%，2021年产值达4.4亿元。今年一季度，虬龙公司共生产7000台摩托车，产值为1.14亿元，同比增长190%。
2016年，3名来自不同行业的机车爱好者，集结了一批懂设计、会研发的人才，在重庆市大渡口区成立了重庆虬龙科技有限公司，在已经饱和的摩托车市场，找到了一条新赛道。“我们发现越野摩托车里没有电动车，电动摩托车里又没有能够越野的，所以就想将越野、摩托车、电动这几个关键词相结合，打造轻巧、安静、便捷的电动越野摩托车。”公司常务副总经理冯兴伟说。
找准赛道后，虬龙刚开始将自己定位为一家工业设计公司，但在实践过程中为减少环节、节约资源，又自建工厂，整合上下游产业链，逐渐转型为整车厂家，并组建了自己的研发、制造、销售团队。“我们的目标是抓住产业转型的先机，带领传统的燃油汽摩产业转向新能源市场。”冯兴伟说，他们历时一年自主开发了动力系统，如今仍在不断精进，已经开发出第三代动力系统。
经过数年锤炼，虬龙不断在设计、电力系统上下功夫，朝着专业越野运动品牌挺进。从2018年到2021年，虬龙年产能从3000多台扩大到3万台，年产值也从472万元增加到4.4亿元。
去年，这个仅有100多人的“小龙”还向日本出口了上千台摩托车，这也成为虬龙出口的一个里程碑。日本摩托车企业在全球市场占据重要地位，其产品往往出口世界各地，我国摩托车很难挤进日本市场。但虬龙做到了，而且其产品出口时没有被“压价”。
何以如此？面对记者的疑问，冯兴伟解释，在轻型电动越野摩托车这个新的细分赛道上，虬龙的产品附加值高，竞争力很强，市场占有率达50%。因为注重产品质量把控和技术研发，在国外市场已经打出了品牌。在日本、德国、俄罗斯等国家，一些地方还举办了以虬龙产品“轻蜂”命名的越野比赛。不少用户不仅自己使用“轻蜂”，还在当地组建“轻蜂”社团。
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