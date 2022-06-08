我国夏粮主产区小麦收获过半 全国麦收总体进展顺利
人民网北京6月8日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已收获小麦1.67亿亩，夏粮主产区小麦收获过半，全国麦收总体进展顺利。
麦浪滚滚，机声隆隆。在河南省安阳市滑县一望无际的金色麦浪里，数十台大型联合收割机来回穿梭。饱满的麦穗即刻脱粒成一颗颗麦籽被吸进“机肚”，麦秸秆被粉碎后抛洒入田，麦田里一片繁忙景象。
河南省安阳市滑县麦收现场。（薛生海 摄）
“俺今年托管了3.9万亩小麦，预计每亩产量超过1000斤，又是一个丰收年。”说起自己的麦田喜获丰收，该县种粮大户杜焕永打心底高兴。
中原熟，天下足。滑县耕地面积199.78万亩，常年种植粮食作物300万亩以上。“由于受去年汛情影响，多地小麦晚播10多天，但在农技专家科学指导和农民精心管理下，麦苗由弱变强、分蘖数增加，晚播并没有晚收，今年夏粮丰收在望。”滑县农业机械技术中心主任牛海涛介绍，当地通过举办机收减损培训、大比武活动，力争把小麦平均机收损失率控制在1.2%以下，全力保障夏粮丰收、颗粒归仓。
今年，为保障夏粮丰产丰收、颗粒归仓，中央财政一揽子支持政策提前落地，下达农业生产发展资金达2224.83亿，比去年增加约121.8亿元。向实际种粮农民发放一次性补贴300亿元，比去年增加100亿元。
“中央财政资金的支持抵消了农资价格上涨带来的生产成本上涨，提高了种粮农民的积极性。”中国人民大学农业与农村发展学院教授程国强表示，政策上的抢前抓早，把不利影响降低到了最低限度。
近日，农业农村部要求各级农业农村部门再接再厉，做到夏粮一天不到手，工作一天不松劲。通过继续做好机收供需精准对接、应急机收机种准备，帮助因疫情不能返乡的农民解决收种困难，开展代收代种让群众放心。“继续强化各项保通保畅措施落实，最大限度为机手提供防疫、通行、用油等便利，确保夏收机具和人员畅通无阻、作业高效，努力实现颗粒归仓。”农业农村部相关负责人表示。
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