人民网北京6月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，截至5月底，全国各地农村供水工程已开工6474处，完工2419处，提升了932万农村人口供水保障水平。

水利部相关负责人表示，今年4月，水利部、财政部、国家乡村振兴局联合印发文件，支持脱贫地区利用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，补齐必要的农村供水基础设施短板。鼓励各地利用地方政府专项债券推动农村规模化供水工程建设。水利部与国家开发银行、农业发展银行签订合作协议，明确信贷优惠政策，支持各地农村供水工程建设。截至5月底，各地农村供水工程已落实投资516亿元，其中地方政府专项债券214亿元，银行贷款94亿元。

在各地，农村供水工程开工建设进度加快推进，切实提高农村供水保障水平。云南省开展农村供水保障3年专项行动，提高农村供水规模化程度。今年省级财政落实15亿元资本金，通过国家开发银行融资166.94亿元。截至5月底，云南省115个县（市、区）已开工建设1100个工程，完成投资47.86亿元，受益人口11.6万人，预计年底可完成投资150亿元以上。

江西省开展城乡供水一体化先行县建设行动，市场和政府两手发力，吸引多家大型水务企业作为实施主体参与建设。截至5月底，全省落实城乡供水一体化建设资金39.4亿元，其中地方政府专项债券21.1亿元，开工城乡供水一体化工程147处。

宁夏回族自治区依托骨干水源工程建设，积极探索农村供水规模化发展，初步形成“覆盖全域、城乡一体、多源互补、丰枯互济”的城乡供水现代水网体系。目前全区骨干水源工程建设累计完成投资62.1亿元，投资完成率为74.7%。

福建省按照“建管一体、全域覆盖，以城带乡、城乡融合”的思路，积极推动农村规模化供水工程建设。全省有任务的73个县（市、区）中，49个县（市、区）已开工建设。截至5月底，已落实资金35.8亿元，启动157个规模化水厂建设。

安徽省实施“皖北地区群众喝上引调水工程”，皖北6市25个县（区）今年计划新建工程35处，截至5月底，15处已开工，完成投资8.4亿元。淮河以南各地持续提升农村供水保障水平，已完成投资6.3亿元。

河南省积极推动农村供水“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”的“四化”工程建设，截至5月底，已落实建设资金11.67亿元，15个县已经开工建设。

水利部相关负责人表示，下一步，水利部将继续加大工作推进力度，加快农村供水工程建设进度，发挥好农村供水工程点多量大面广的优势，采取以工代赈等方式积极吸纳农村劳动力参与工程建设，继续为稳经济、稳增长、稳就业作出应有的贡献。

(责编：郭思邈、高雷)