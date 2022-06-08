5月末外汇储备规模31278亿美元 专家：有基础继续保持稳定
人民网北京6月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的最新外汇储备数据显示，截至今年5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。
谈及5月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，5月，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策及预期、全球经济增长前景、地缘政治局势等因素影响，美元指数小幅下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。
“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。
在民生银行首席研究员温彬看来，5月外汇储备规模回升，主要由估值增加引起。就汇率而言，5月美元指数月中升至高点后小幅回落，非美元货币对美元整体升值。对于资产价格而言，近期国际金融市场波动整体较大，5月主要金融资产价格涨跌互现。
中银证券全球首席经济学家管涛表示，外汇储备规模的变化是汇率折算和资产价格变化带来的估值效应。从相对规模和各类充足性指标来看，我国外汇储备充裕，无需过于关注外汇储备的一时涨跌。
此前，在中国人民银行、国家外汇管理局举行的新闻发布会上，王春英表示，我国经济高质量发展，国际收支结构比较稳健，人民币币值相对稳定，人民币资产具有相对独立的行情走势，是分散投资风险非常好的选择。此外，人民币资产能够较好地满足投资者资产配置需求，近期IMF将特别提款权中人民币权重提高到12.28%，也充分反映了国际社会对我国经济和金融市场发展的认可和信心。
温彬认为，下一阶段，我国外汇储备规模将继续保持稳定。一方面，随着疫情形势的好转和各项政策发挥效果，宏观经济将企稳回升，外汇市场平稳运行的基础更加坚实，将对外汇储备规模稳定起到支撑作用。另一方面，近期美元指数出现了一定程度回落，人民币汇率有利于保持在合理均衡水平，同时，货物贸易有望保持合理顺差规模，北向资金整体呈现净流入态势，有助于促进外汇市场供求基本平衡，稳定我国外汇储备规模。
“当前外部环境依然复杂严峻，全球经济面临的风险挑战增多，国际金融市场仍存在较大不确定性。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济长期向好的基本面没有改变，将支持外汇储备规模保持总体稳定。”王春英表示。
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