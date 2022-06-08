支持科技型中小企业创新发展 科技部亮出硬招实招
截至2021年底，全国科技型中小企业入库数量达到32.8万家，较2020年增长44%。
科技部对2018—2020年连续三年入库的5.46万家科技型中小企业的抽样跟踪研究表明，企业的主要创新指标和经营数据均实现增长，其中，研发投入年均增长11%，销售收入年均增长9.4%，利润额年均增长13.1%。
上扬的数据背后，是科技部认真落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》精神，不断营造良好环境，支持科技型中小企业创新发展取得的积极成效。
今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，我国出台了一系列政策，助力企业渡难关，稳住经济基本盘。一个个微观市场主体，特别是科技型中小企业成为顶住经济下行压力、增强内生动力的强大支撑。
“科技部不断优化支持科技型中小企业政策环境，建立科技型中小企业研发支持制度。”科技部成果与区域司二级巡视员陈宏生说，今年初发布的《科技部办公厅关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》，从优化资助模式、完善政策措施、集聚高端人才、创造应用场景、夯实创新创业基础条件五个方面，形成支持科技型中小企业研发的制度安排。为落实科技部通知的相关要求，已有10多个省市制定了实施方案，建立了科技型中小企业研发支持制度，支持科技型中小企业壮大和发展，并召开政策宣讲会，促进相关政策扎实落地。
值得关注的是，科技部、财政部设立国家科技成果转化引导基金，截至2021年底，转化基金设立子基金36支，子基金总规模622亿元，实现了国家引导基金中的首支本金回收上缴，带动20个省市设立科技成果转化引导基金，总规模约1400亿元。
结合实际实施一揽子助企纾困政策，不仅在强化金融对科技企业的支持方面收获颇丰，完善科技创业服务体系的成绩同样不俗。
截至2021年底，全国科技创业孵化载体（科技企业孵化器、众创空间、专业化众创空间、大学科技园）总数超过1.5万家，服务创业团队和企业近70万家，带动就业近500万人，各类创业孵化载体获得减免税超5.8亿元，通过政策传导为在孵企业减免房租11.7亿元。
值得一提的是，为进一步强化企业创新主体地位、加快科技型中小企业创新能力提升，国家重点研发计划今年首次单列一定预算，支持科技型中小企业研发。
“围绕生物医用材料、智能传感器、食品营养与安全等领域，在10个重点专项中设立科技型中小企业研发项目，突出产品和应用导向，要求由科研能力强的科技型中小企业牵头申报。”科技部资源配置与管理司副司长郑健健介绍，项目下不设课题，在验收时将对技术指标完成和成果应用情况进行同步考核，目前正在申报受理过程中。
谈及科技型中小企业存在的支持研发政策落实难、获得高质量专业化服务难、科技人员创业难和融资难融资贵等问题，陈宏生告诉科技日报记者，科技部将以提升科技型中小企业创新能力为目标，持续推动落实各项促进中小企业发展的政策措施，支持科技型中小企业健康发展。2017年—2021年，全国科技型中小企业入库数量从不到3万家增长到32.8万家，年均增长达250%。预计2022年底，科技型中小企业入库数量将达45万家（较2021年增长37%）。
不仅如此，科技部还创新金融支持科技企业发展机制，如全面推广“企业创新积分制”科技金融产品，在59家国家高新区推广实施“企业创新积分制”，建立对科技型中小企业评价的新标准。
“科技部火炬中心将实施创新创业载体专业化提升行动。构建‘众创空间—孵化器—加速器—产业园’科技型创新创业生态体系，为科技型中小企业提供专业化、精细化的技术创新服务。”陈宏生表示，针对激发科技人员创新创业积极性，将深化赋予科技人员职务科技成果所有权和长期使用权改革试点、科技成果评价试点和专业化技术转移机构试点，完善科技成果分类评价体制等。
记者了解到，国务院今年新批复了长春和哈大齐2个国家自主创新示范区，总数达到23家。在此基础上，科技部将引导高新区、自创区同步部署产业链、创新链、人才链，打造特色优势产业，加大各类成果转化中试基地、专业化孵化载体等建设投资，大力培育科技企业。
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