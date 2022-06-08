国家电网召开2022年迎峰度夏电力保供电视电话会议
6月7日，国家电网有限公司召开2022年迎峰度夏电力保供电视电话会议，坚决落实党中央、国务院决策部署，按照国家有关部委要求，动员公司广大干部员工进一步提高思想认识，抓好任务落实，全力以赴做好迎峰度夏电力保供工作，更好助力稳住经济大盘，更好服务“六稳”“六保”大局，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。公司董事长、党组书记辛保安出席会议并讲话，公司总经理、党组副书记张智刚主持会议并就贯彻落实会议精神提出要求，中央纪委国家监委驻公司纪检监察组组长、公司党组成员黄德安，公司总会计师、党组成员朱敏，副总经理、党组成员庞骁刚、陈国平、潘敬东出席会议。
辛保安在讲话中表示，公司上下要深刻认识做好迎峰度夏电力保供工作的重大政治意义，深刻认识电力保供任务的艰巨性复杂性，深刻认识安全生产和供电服务存在的薄弱环节，深刻认识极端天气带来的严峻挑战，始终胸怀“国之大者”，坚决扛牢电网责任，保安全、保供电、优服务、稳经济，高质量完成迎峰度夏各项工作任务。
辛保安强调，要统筹发展和安全，统筹保供和转型，以最高标准、最严要求、最实措施，落细落实公司迎峰度夏电力保供30项工作要点，确保电网安全度夏，确保电力保供无虞。一要牢固树立“时时放心不下”的责任感。要以铁的决心扛起责任，坚持安全生产党政同责、一岗双责、人人有责。要以铁的手腕压实责任，拧紧知责、明责、履责链条。要以铁的面孔追责问责，严格执行安全生产、电力保供“一票否决”。二要全力做好电力供应保障。要强化政企联动，从发、供、用多向发力，做到“千斤重担众人挑，人人肩上有责任”。要推动各类电源应并尽并、增发稳供，严肃调度纪律，发挥好电网配置资源作用，落实好“需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力”要求。三要全力做好安全生产。要持续强化“三道防线”，确保电网安全。要加强设备维护和消防管理，确保设备安全。要深入开展安全生产专项整治，坚持安全管理重心下沉，强化作业现场安全管控，确保人身安全。要健全网络安全防护体系，确保网络安全。四要全力做好稳经济优服务。要积极助力稳住经济大盘，推动公司八项重要举措加快落地落实。要着力稳经营防风险，大力提质增效，强化精益管理，牢牢守住不发生重大风险的底线。要切实做好供电服务，进一步提高办电效率和服务水平。五要全力做好防汛防灾准备。要强化主动防御，加强与政府部门的沟通联系，关口前移、抓早抓小。要认真开展隐患排查整治，加强重点部位安全监测，确保水库大坝安全。要严格落实防灾抗灾能力提升18项重点措施，保障电网设施安全度汛。六要全力做好应急处置。要完善应急预案，强化应急准备，宁可备而不用，不可用时无备。要强化应急演练，立足实战开展针对性演练，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。要加强应急值班，严格落实重大事项请示报告制度。七要全力做好疫情防控。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。要从严落实疫情防控各项措施，统筹做好经营发展等各项工作。要关心关爱员工，保障员工健康安全，维护企业和谐稳定。
会议发布了公司2022年迎峰度夏电力保供工作要点，华东分部及国网江苏、浙江、河南、四川电力作会议发言。公司有关助理、副总师，驻公司纪检监察组、总部有关部门主要负责人，各分部、各单位领导班子成员及相关部门负责人，省公司所属直属单位、各市、县供电公司领导班子成员及相关部门负责人在各会场参加会议。
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