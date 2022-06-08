原标题：开发银行今年已发放306亿元贷款服务“三农”

今年以来，国家开发银行充分发挥开发性金融功能作用，积极服务春季农业生产和城乡居民重要农副产品保供，1—5月发放农业贷款306亿元，重点支持农业基础设施建设、种业振兴、乡村产业发展等，助力“藏粮于地、藏粮于技”落到实处。

加强高标准农田建设，有助于补齐农业基础设施短板，稳定提升农业综合产能。今年以来，开发银行积极支持各地高标准农田建设融资落地。在河南，开发银行河南分行创新运营机制，由省属企业统筹融资，专业农事服务主体开展规模化种植，县乡村组织实施，农户通过土地流转和提供劳务获得综合收入，首批授信3亿元，支持兰考县21万亩高标准农田建设。在四川，开发银行四川分行创新采用“企业+村集体+农户”模式，授信6.26亿元贷款，已发放3亿元，支持古蔺县8.85万亩高标准农田建设，惠及12个乡镇、54个村。在安徽，开发银行安徽分行授信35.35亿元，支持六安市5个区县、宿州市萧县等54万亩高标准农田建设。在江苏，开发银行江苏分行授信7.6亿元贷款支持工厂化育苗、温室大棚等设施农业建设，助力提升农业综合生产能力。

种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石。今年以来，开发银行运用该行基础研究和科技创新专项贷款，重点支持新疆、四川、江苏等地相关机构开展种源技术攻关，累计实现贷款授信10亿元。同时，积极支持内蒙古国家乳业创新中心奶牛核心育种场和国家胚胎工程中心项目建设，助力推进奶牛繁育与养殖等领域重大科技攻关顺利开展。

东北是我国粮食主产区，在保障国家粮食安全中发挥着重要作用。开发银行吉林分行创新市场化融资模式，授信41.7亿元贷款，支持松原市盐碱地治理项目落地实施。该项目总投资52.8亿元，将对盐碱地等宜农荒地进行科学综合改造，改造完成后预计可新增耕地15万亩，新增粮食产量约1亿斤，有力推动吉林省加快实施“千亿斤粮”工程。

据介绍，下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大工作力度，用好各类金融服务政策和产品，支持保障粮食安全和重要农产品稳定供给等“三农”重点领域和薄弱环节发展，为农业现代化建设持续贡献开发性金融力量。

(责编：董童、李源)