北京时间6月5日10时44分

长二F遥十四运载火箭

成功将神舟十四号载人飞船发射升空

航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲

正式开启6个月的太空之旅

北京时间2022年6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱

神舟十四号——我国空间站建造阶段首发载人飞船

神舟十四号载人飞船是我国空间站进入建造阶段的首发载人飞船。按照任务安排，我国将分别在7月、10月发射问天、梦天两个实验舱。神舟十四号飞行任务期间将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造，建成国家太空实验室。

天和核心舱主要用于空间站统一控制和管理

天和核心舱是中国空间站发射入轨的首个舱段，主要用于空间站统一控制和管理，具备长期自主飞行能力，可支持航天员长期驻留，开展航天医学、空间科学实验和技术试验，起飞质量22.5吨。

问天实验舱主要面向空间生命科学研究

问天实验舱主要面向空间生命科学研究，配置了生命生态、生物技术和变重力科学等实验柜，能够支持开展多种类植物、动物、微生物等在空间条件下的生长、发育、遗传、衰老等响应机理研究，以及密闭生态系统的实验研究，并通过可见光、荧光、显微成像等多种在线检测手段，支持分子、细胞、组织、器官等多层次生物实验研究，还能提供0.01g~2g的变重力模拟，支持开展不同重力条件下生物体生长机理的对比研究。

梦天实验舱主要面向微重力科学研究

梦天实验舱主要面向微重力科学研究，配置了流体物理、材料科学、燃烧科学、基础物理以及航天技术试验等多学科方向的实验柜，支持开展重力掩盖下的多相流与相变传热、基础燃烧过程、材料凝固机理等物质本质规律研究以及超冷原子物理等前沿实验研究。同时，在天宫二号空间冷原子钟的基础上，将建立世界上第一套由氢钟、铷钟、光钟组成的空间冷原子钟组，构成在太空中频率稳定度和准确度最高的时间频率系统，开展引力红移、精细结构常数测量等前沿的科学研究。

我国空间站将于年底完成T字构型建造

按照计划，中国空间站将于今年年底完成t字构型建造，舱内活动空间超过110立方米，将配置2个航天员出舱舱口和1个货物气闸舱，并提供6个睡眠区和2个卫生区，可实现长期3人、短期6人驻留。

我国“天宫”空间站的三舱t字基本构型转化为公式，天宫空间站的系统设计为：1（天和）+1（问天）+1（梦天）=1（天宫）。

等式右侧的“1”是一个完整系统，具备完整的功能、性能及系统冗余配置，所有的系统设计被分配至左侧的三个“1”实现，而这三个“1”又分别是独立的飞行器。

中国空间站什么样？

央视新闻用一条动画视频介绍清楚↓↓

新闻多看点

神舟十四号航天员乘组都有啥任务？

·在轨驻留期间，神舟十四号飞行乘组3名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接，并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换，于12月返回东风着陆场。

·神舟十四号飞行乘组将见证并推动中国人的太空家园“越建越大”，推动中国空间站完成建造并转入在轨运营阶段。

·神舟十四号飞行乘组将和地面配合完成两个实验舱与核心舱的交会对接和转位；

·首次进驻问天实验舱和梦天实验舱，建立载人环境；

·完成问天实验舱和梦天实验舱十余个科学实验机柜解锁、安装；

·配合地面开展两舱组合体、三舱组合体、大小机械臂、气闸舱出舱等相关功能的测试工作；

·首次利用位于问天实验舱的气闸舱实施2—3次出舱活动；

·继续开展“天宫课堂”太空授课及其他公益活动；

·还将开展在轨健康监测与检查、防护锻炼、在轨训练与演练，以及大量空间站平台巡检测试、设备维护、维修验证、物资管理和站务管理等工作。

监制丨唐怡

制片人丨张媛

编辑丨项丹

(责编：宋心蕊、白宇)