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海关总署：继续加大对进出口企业服务和引导 完善助企纾困措施

2022年06月08日14:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王震）近日，国办印发《关于推动外贸保稳提质的意见》（以下简称《意见》）指出，全力保障货运物流运输畅通，有力有序疏通海空港等集疏运。6月8日，海关总署综合业务司司长金海在国务院政策例行吹风会上表示，海关总署将继续加大对广大进出口企业的服务和引导，不断完善助企纾困的措施，稳定企业的预期，持续做好进出口数据的发布和解读，更好地促进我国外贸保稳提质。

金海表示，《意见》提出促进外贸货物运输保通保畅、推动跨境电商加快发展提质增效、加强进口促进平台培育建设、支持加工贸易稳定发展等政策措施，为做好海关工作提出了明确要求和重要指引。为实现进出口保稳提质任务目标，重点将做好三方面工作：

一是强化监管优化服务，促进进出口物流安全畅通。海关在加大口岸通关现场力量投入的同时，扩大海运及内河运输船舶“联动接卸”，转关货物“离港确认”等措施，深入推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，支持开展铁路“快速通关”等业务，服务保障口岸通关环节安全畅通，提高进出口物流便利化水平。

二是企业有诉求、海关有回应，采取针对性措施助企纾困。海关总署出台了促进外贸保稳提质10 条措施，加快企业急需货物通关，提高进出境物流效率，保障重点区域产业链供应链循环畅通，建立完善服务企业的长效机制，支持企业复工达产。各地海关也加强和企业的对接，结合实际提出了具体的细化举措，确保各项惠企政策落实落细。

三是加强服务引导，让政策的红利更多惠及广大进出口企业。顺应外贸发展的新形势，加大对相关措施的宣传和引导，帮助更多的企业用好跨境电商进出口退货等便利措施，不断提升跨境电商发展的质量和水平。

(责编：王震、高雷)

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