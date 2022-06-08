原标题：走进县城看发展 | 河北加快推进县城建设提质升级

这是6月1日拍摄的井陉县山城景色。近年来，井陉县立足山水生态资源，实施山水、路网、园林、生态修复、美化亮化等40余项县城市政重点建设工程，打造绿色园林山水新城。 新华社记者骆学峰摄

郡县治，天下安。

一头连接城市，一头服务乡村，位于“城尾乡头”的县城，应该怎样建？

省委、省政府历来高度重视县城建设，坚持“小县大县城”战略，将县城建设作为推动县域经济高质量发展、促进新型城镇化与城乡统筹发展的重大举措，并相继开展县城建设三年攻坚行动、县城建设提质升级三年行动，全面提升县城综合承载能力和功能品质，推动县城建设实现跨越式发展。

坚持品质优先，提高县城建设水平

空闲地块上建起了游园、公厕，废弃房屋被改造成了物业用房和居民文化活动中心……从2019年起，饶阳县对56个老旧小区进行了联片改造，整合小区和周边闲置土地，补齐配套公共服务设施短板。但最令居民津津乐道的，还是智慧物业管理的引进。

在饶阳，56个老旧小区共有87栋住宅楼，平均每个小区不足两栋楼。体量小、分布零散，怎样对老旧小区进行有效管理？

饶阳县老旧小区改造在全省率先建立智慧物业管理系统，引进组团式智慧物业管理，把56个老旧小区分成3个片区，“化零为整”，选派优秀物业服务企业入驻服务，帮助居民解决了老旧小区的管理难题。饶阳县老旧小区改造项目被省政府授予“2020-2021年度河北省人居环境范例奖”。

推进县城建设的根本出发点是增强县城综合承载能力，提升县城发展质量，更好满足县城居民生产生活需要。

河北省从2021年启动县城建设提质升级行动以来，建立健全“五级三类”国土空间规划体系，印发《关于进一步加强国土空间规划编制工作的指导意见》，全面开展国土空间规划和总体城市设计编制工作。

科学规划拉开了城市发展的框架。沧州市借势大运河文化带建设，充分发挥资源特色优势，推动沿运河县城生态景观提升。正定、临漳、滦州、安国等地深挖历史文化内涵，把历史元素、文化符号运用到县城建设中，正定历史文化街、邺城建安文化广场、滦州古城、安国中药都等一批人文景观，提升了县城品位。

县城是为县域城乡居民提供高品质公共服务、保障民生福祉的重要空间。河北省各地将补齐县城建设的短板弱项，作为增强县城承载力和吸引力、提升县城品质的重要举措。

实施城市更新改造——科学确定年度棚改任务，2021年，河北省县城棚改开工2.33万套，建成4.36万套。加快城镇老旧小区改造，全省县城改造老旧小区1498个，15万户居民居住条件得到改善。积极推进城中村改造，全省县城建成区227个城中村全部启动改造，4.6万户县城居民居住条件将得到改善。

完善配套公共服务——各地优化公共服务设施分级布置，持续推进文教体卫设施建设，兼顾老城改造提升和新区开发建设，完善公共服务网络体系。加快构建国家三级养老服务网络，乡镇区域养老服务中心取得长足发展。

打造绿色低碳环境——2021年，全省140个县新建建筑中绿色建筑占比达到90%以上。加大县城公园绿地建设力度，创建三星级以上公园（游园）63个，省级园林式单位、小区、街道119个（条），新建、改造公园绿地708个，新增公园绿地面积553公顷。

增强吸引力，河北省县城持续发力。临漳、固安、迁安、邢台市任泽区成功创建首批省级生态园林城；正定、乐亭被授予“2020-2021年度河北省人居环境奖”，还有一批卫生城、森林城、节水城、洁净城不断涌现，一个个特色鲜明、生态优美、宜居宜游的“小而美”县城悄然出现在人们面前。

坚持产城融合，产业支撑能力持续增强

沿G95首都环线高速公路固安东湾出口北行500米，一栋栋拔地而起的建筑十分醒目，这里是永定城·京津冀固安国际商贸城，是承接北京非首都功能的重点项目。

5月初，从事服装行业已有20年的张雪，将自己的店铺从燕郊搬到了永定城·京津冀固安国际商贸城。店面从一家增加到了三家，还把原来的员工培养成了生意的合伙人。

张雪说，这里吸引她的是优越的区位交通优势和市场影响力，特别是在物流方面，商贸城的城市配送中心经营直达线路达200条，中转线路500余条，可实现“一点发全国”全覆盖，为她留住老客户、开拓新客户提供了运输保障。

和张雪一样，越来越多的人因为固安的产业发展来到这里。

围绕做好县域特色产业这篇“大文章”，目前，固安已有肽谷生物医药产业园、航天产业园、卫星导航产业园等13个高新产业园区，呈现出产业集群发展态势。昔日的小县城渐渐出落成“京南明珠”。

产业兴则县域兴，产业强则县域强。

为促进产城融合发展，河北省打造了一批产业新城、产城融合示范区，加快推进县城新区、开发区高质量发展，形成互联互通、功能互补、融合发展新格局。

2021年，固安、正定、景县、魏县、迁安5个国家级县城新型城镇化建设示范县，共谋划实施项目281个、总投资537.31亿元。全省经济开发区能级水平也实现不断提升。

一大批县城结合当地特点发展特色产业，不仅拉动了县域经济发展，也带动了更多年轻人留在县城就业。

从2021年起，邢台市开展城市经济综合体发展三年行动计划，除中心城区外，其他县（市、区）每年新增或提升城市经济综合体不少于5家，丰富服务业态类型、扩大就业规模、完善城区功能。辛集皮革产业园、高碑店门窗产业园、清河羊绒产业园、安平丝网产业园等依托本地特色产业集群，逐步实现产城有效融合发展。

坚持以城带乡，城乡融合发展深入推进

夏日炎炎，晚饭过后，邢台市任泽区任城镇北章固村村民贺正豪经常和家人到附近的侠士园乘凉。从家到侠士园，步行仅需三五分钟。“像城里人一样，我们出门就能逛公园！”贺正豪说。

像侠士园一样的游园，如今在邢台市任泽区已建成30多处，面积大多集中在400至2000平方米，服务半径300米，是广大居民日常游憩的场所。“推窗见绿、出门即景”已成为任泽区居民休闲生活的真实写照。

以县域为基本单元推进的城乡融合发展，发挥着县城连接城市、服务乡村的作用。

在衡水，城乡生活垃圾处理实行“村收集、乡（镇）转运、县集中处理”的城乡一体化垃圾处理模式，实现全域专业化运营模式，所有村庄实现了生活垃圾日产日清。

“昔日垃圾随处倒，如今请进处理厂”。这是河北省以城带乡、城乡融合发展深入推进的缩影。

“十三五”期间，全省城乡一体化垃圾处理覆盖率达到95%，8963所乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校均达到省定基本办学标准，2254个乡镇和街道全部设立行政综合服务中心，基层综合性文化服务中心覆盖率达到95%以上，工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系加快构建。

县城处于城乡之间，是农民进城就业安家、城乡要素跨界配置和产业协同发展的天然载体。

河北省把解决好人的问题作为推进新型城镇化的关键，持续深化户籍制度改革，全面放开放宽城镇落户限制，促进有能力在城镇稳定就业生活的常住人口有序实现市民化。2021年全省常住人口城镇化率达到61.14%，比上年提高1.07个百分点。

从广厦万千到阡陌桑田，从城市中心到城镇乡村，河北省县城发展还大有空间。河北省将以人的城镇化为核心，以城乡融合发展为方向，继续实施县城建设提质升级三年行动，着力优布局、强支撑、提品质、促融合，全面提升城镇化质量和城乡融合发展水平，让县城更加宜居宜业。

(责编：杨曦、初梓瑞)