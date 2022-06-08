人民网北京6月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行政策例行吹风会，介绍推动外贸保稳提质有关情况。人民银行国际司负责人周宇在发布会上表示，在宏观层面，人民银行将继续推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用，引导市场主体树立“风险中性”的理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

周宇介绍，在帮助企业应对汇率波动方面，人民银行和商务部、外汇局采取了一些具体措施，帮助企业应对当前的汇率波动。第一，指导金融机构为进出口企业提供更多的汇率风险管理产品，在风险可控的情况下，帮助企业特别是外贸企业规避汇率风险，降低企业汇率避险成本。第二，减免一些中小微企业进行外汇交易的手续费，降低外汇套期保值成本。同时还减少了一些外汇套保保证金的占用。第三，人民银行下属分支机构及商业银行开展了有针对性的宣传、培训工作，并提供了一些上门服务，帮助企业提升汇率风险管理水平。今年1-4月份的数据显示，企业外汇套保规模同比增长了48%，首次办理汇率避险业务的企业数量新增了将近1万家。

关于人民币跨境结算问题，周宇表示，人民银行在不断优化人民币跨境结算的政策支持体系，引导金融机构为市场提供优质便利的跨境人民币金融服务。首先，在全国范围内开展了更高水平贸易投资人民币跨境结算便利化试点，支持银行在“展业三原则”，也就是了解客户、了解业务，同时要开展尽职调查，在此基础上，凭收付款指令直接为企业办理跨境贸易的人民币结算。第二，对实体经济要实现创新发展真正需要的新型离岸国际贸易业务，提供金融支持。第三，拓展了银行海外贷款的业务范围，进一步明确了业务办理要求，为企业“走出去”以及产业供应链上下游企业提供更好的金融支持。

“目前，人民银行正在完善涉及跨境电商等新业态的跨境人民币业务的政策，促进外贸新业态发展。总体来看，跨境人民币业务支持实体经济的能力正在不断提升。今年1-4月，跨境贸易人民币收付规模合计2.6万亿元，同比增长24%。”周宇说。

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