人民网北京6月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行政策例行吹风会，介绍推动外贸保稳提质有关情况。人民银行国际司负责人周宇在发布会上表示，人民银行将引导实体经济融资成本的进一步下行，加大对稳外贸工作的金融支持力度。

周宇介绍，人民银行在稳外贸方面实施了三大方面政策措施：第一，继续降低实体经济融资成本。去年年底以来，一年期和五年期以上的LPR，也就是贷款市场报价利率分别降低了15个基点和20个基点，引导贷款利率持续下行。今年1-4月，企业贷款利率是4.39%，比去年全年的水平降了0.22个百分点，这也是人民银行有统计记录以来的低位，企业融资贵的问题持续得到缓解。

第二，为受疫情影响的外贸企业提供较为精准的帮扶。4月份，人民银行和外汇局一起出台了被称为“金融23条”的通知，这份通知也包含了很多稳外贸的金融举措。比如将优质企业的贸易外汇收支便利化政策推广到全国，同时开展更高水平人民币结算便利化和企业外债便利化额度试点。允许具有出口背景的国内外汇贷款予以结汇使用，完善企业汇率避险管理服务，免除了一些外汇衍生品交易的手续费。目前人民银行正在指导下属分支机构和金融机构出台具体的落地实施方案，使这些政策真正让外贸企业获益。

第三，推出两项货币政策直达工具，满足包括外贸企业在内的小微企业的融资需求，这两项直达工具是普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划。这两项工具是疫情暴发以后，在2020年6月推出，主要是由人民银行提供一些再贷款资金激励，来鼓励商业银行对符合条件的中小微企业进行贷款延期还本付息，向中小微企业发放信用贷款。这两项直达工具经过两次延期，执行到去年年底到期。期间，累计对16万亿元的贷款本息进行了延期，其中有13.1万亿元是小微企业贷款，这些小微企业里面有不少都是外贸企业。

“在直达工具到期以后，今年人民银行也以市场化的方式进行了接续转换。小微贷款延期支持工具直接转换为了小微贷款支持工具，信用贷款支持计划并入支农支小再贷款进行统一管理。截至今年4月底，普惠小微贷款的余额同比增长了23.4%，支持的小微经营主体户数同比增长了41.5%。”周宇说。

(责编：罗知之、高雷)