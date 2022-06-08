6月5日，神舟十四号载人飞船发射成功，航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲进入中国空间站，将在轨工作生活6个月。

出征前，陈冬的孩子问爸爸能不能带他们上去。陈冬说“我们三个都预订完，没有票了，以后长大了你们如果还想，你们自己争取”。说完还给孩子们留了作业，让他们想想“为什么想上，你们上去之后想干什么”。

其实，除了留作业，他还给孩子们写了一封信。回来时，他不仅要检查作业，还想跟孩子们要一个“拥抱”。

这是航天员陈冬写给自己孩子的一封信。信中没有华丽的词藻，却字字发自肺腑，流露出如山的父爱。信中也没有曲折起伏的故事情节，我们却能从字里行间看到一位父亲的言传身教。

（一）

陈冬对孩子们说：“要学知识，更要学会诚实、勇敢、坚持、善良，学会从很小的事情做起”。

1978年12月，陈冬出生在河南洛阳。儿时的陈冬，在小伙伴们的眼中是孩子王，在父母眼中是个捣蛋鬼，经常被训斥。

后来，小学三年级时的一件事改变了他。有一天，学校给老师们发菜，一捆捆的菜被临时安放在小操场。下课后，陈冬带着一群小伙伴玩耍，全然不顾脚下的蔬菜，结果菜被踩得稀巴烂。陈冬发现闯了祸，内心忐忑不安。

结果班主任杨老师并没有批评他，而是温和地对他说：老师知道你是无意的，但这样一来老师吃的菜就都没有了，以后干什么一定要多为别人想一想。最终，杨老师把所有的责任都承担了下来。

这件事让陈冬第一次意识到了什么叫做责任，什么叫做包容。从那时起，他变得积极上进，乐于助人，学习成绩越来越好，还被班里的同学选为班长。

成为航天员后，陈冬在多次采访中提到过这件事，他非常感谢老师的引导。在给孩子的这封信中，陈冬也流露出对老师的感激，“他们（老师）和你们没有任何血缘关系，却是全身心付出，全心全意希望你们好的人”。

（二）

陈冬对孩子们说：“希望你们把好方向，选好目标”“成为对社会有用的人，对国家有用的人”。

飞得更高，是陈冬从小到大的心愿。

1997年陈冬参加高考，他只填报了一个志愿，就是长春飞行学院，并最终如愿以偿。在军校，陈冬刻苦学习，不仅体能训练拔尖，理论知识也相当扎实，妥妥一名“学霸”。

2003年，杨利伟登上太空的新闻传遍大街小巷，陈冬在电视机前看到火箭升空的镜头，自此有了更远大的目标——成为一名航天员。

如果说飞行员是从人群里万里挑一，那航天员就是从飞行员里万里挑一，入选之后既是荣誉又是挑战。

经过层层选拔，陈冬终于成为航天员大队中的一员。航天员培训计划要求他们，在1年内完成18门课程的学习和考试，而这一切都需要从头学起。那段时间，夜里12点之前陈冬和队友们没有睡过觉，也没有休息日的概念。

理论知识合格之后，接下来的专业技术训练更加艰苦。在训练中承受不了的人可以随时按暂停按钮，但没有一个人放弃，陈冬也不例外，他的成绩一直都名列前茅。

为了完成这些训练任务，陈冬几乎与外界连续6年断绝联系，全身心地备战航天任务。他的老师甚至曾通过登报寻找他。

2016年10月17日，陈冬同景海鹏一起乘坐神舟十一号飞船飞赴太空，成为第二批男航天员中首位实现飞天梦的人。

（三）

陈冬对孩子们说：“爸爸妈妈一定是这个世界上最爱你们的人”。

在面试航天员的时候，杨利伟曾问过陈冬一个问题，“想要成为航天员，要面对很大的风险，要付出很多，你很有可能会照顾不了自己的家庭，你还会坚持吗？”

陈冬毫不犹豫回答：“我想成为航天员大队的一员，成为中国飞得最高的人。为实现梦想，我甘愿为之付出。”

从事了航天事业后，陈冬所有的精力，所有的业余时间都用在了训练和学习上，很少有时间陪家人。

陈冬与妻子汪晓燕，从恋爱到结婚，见面的机会非常少。

后来有了双胞胎儿子，儿子见到爸爸的机会也是屈指可数。有一次父子间进行视频通话，儿子哭着问陈冬：爸爸，你是不是不爱我们。

听到这些，陈冬心里十分愧疚。

虽然不能常陪在家人身边，但他用各种方式诉说着爱与温情。在太空，陈冬为两个儿子准备了特殊的礼物，给他们拍摄了只有在太空才能看到的星星的照片。

（四）

陈冬对孩子们说：“未来，和你们一起看过这些美丽画面的小朋友中，一定会有人像爸爸和航天员叔叔阿姨们一样，飞向浩渺的太空，探索更远的宇宙”。

2003年，杨利伟搭乘神舟五号飞船一飞冲天，成为浩瀚太空的第一位中国访客。

2005年，费俊龙、聂海胜搭乘神舟六号飞船飞向太空，在轨飞行了5天5夜后，平安返回地面。

2008年，翟志刚、刘伯明和景海鹏乘坐神舟七号飞船出征太空。期间，翟志刚挥舞着五星红旗，完成了首次太空出舱行走。

2012年，神舟九号飞船搭载景海鹏、刘旺和刘洋进入太空，与“天宫一号”紧紧相拥，太空从此有了真正的“中国之家”。

2013年，航天员王亚平在聂海胜、张晓光协助下在神舟十号任务期间进行了首次太空授课。

2016年，景海鹏和陈冬搭乘神舟十一号飞船再一次访问“天宫”。

2021年，聂海胜、刘伯明、汤洪波搭乘神舟十二号载人飞船进入太空，顺利完成与天和核心舱自主快速交会对接。

2021年，翟志刚、王亚平、叶光富搭乘神舟十三号载人飞船进入中国空间站，首次在轨驻留6个月，进行了为期最长的“太空出差”。

2022年6月5日，陈冬、刘洋、蔡旭哲搭乘神舟十四号载人飞船出征太空，后续将按计划开展相关工作。

每一位航天员深知，飞天梦不仅仅是自己的梦。

每一次对太空的叩问，都是下一次探索的开始。

每一个梦想的实现，都是下一个梦想的起点。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)