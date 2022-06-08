原标题：上海出台多项举措留人引人稳就业

上海市人社局近日出台了《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》，实施一系列助力复工复产的人才特殊支持举措。

《通知》明确，针对毕业于世界排名前50名院校的留学回国人员，取消社保缴费基数和缴费时间要求，全职来上海工作后即可直接落户；毕业于世界排名51-100名院校的，全职来上海工作并缴纳社保满6个月后可申办落户。除留学人员外，上海市复工复产的重点企业人才等也可纳入落户经办“绿色通道”。

《通知》还明确，今明两年上海市事业单位公开招聘普通管理岗位人员和通用性较强的初级专业技术岗位人员主要向高校毕业生倾斜。

值得注意的是，今年上海“浦江人才计划”将实行不见面、无纸化申报，适当延长申报时间，向抗疫一线人员、企业创新创业人员、青年人才倾斜。该计划还将鼓励更多“尚未回国、但与上海用人单位达成明确聘雇意向或与留学人员创业园区达成项目落地意向”的留学人员申报。

除前述通知外，上海市人社局还同市财政局联合印发了《关于本市劳动者申领职业技能提升补贴有关事项的通知》，该通知将与安全生产、公共安全、人身健康、生命财产安全密切相关的技能人员国家职业资格证书，纳入职业技能提升补贴范围。其中，职业技能提升补贴标准为初级工（五级）1500元/人、中级工（四级）2000元/人、高级工（三级）2500元/人、技师（二级）3000元/人、高级技师（一级）3500元/人，不区分等级职业资格证书按照1000元/人的补贴标准执行。

记者了解到，上海近日已连续出台3条与人才密切相关的通知。除前述两个通知外，上海市人社局还联合多部门发布《关于给予本市相关用人单位就业补贴应对疫情稳岗保就业的通知》，对受疫情影响较大的餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展七类行业中不裁员少裁员的企业，在年内实施困难行业企业稳就业补贴政策。上述行业中2021年裁员率不高于2021年度全国城镇调查失业率控制目标（5.5%）的企业，可在今年内向企业注册地所在区人力资源和社会保障局申请一次性稳就业补贴。补贴标准为600元/人，按企业应缴城镇职工社会保险人数计算，每户企业补贴上限300万元。

此外，关乎民生的“疫情期间财务封控没法发工资”问题近日也逐步得到解决。上海市金融信访办相关负责人告诉记者，受疫情管控影响，近期接到了部分企业信访反映相关问题。“因相关负责人居家办公，未携带公司网银U盾等原因，既无法去银行网点，又无法线上完成代发工资操作，影响企业员工的生计。”这名负责人介绍，接到上述信访问题反映后，上海市委、市政府高度重视，分管市领导召集相关部门进行专题研究部署。

市金融工作党委、市金融局主动对接了12345市民服务热线、人民银行上海总部、上海银保监局等，汇总企业需求、分析原因、探讨解决路径。最终，上海的商业银行开启了内部多机构协同机制，通过视频核验、网上传输等方式核实信息，支持特殊时期企业代发工资的应急需求。

记者注意到，上海市金融信访办为此还专门建立了市民服务热线、信访综合受理平台与市金融工作党委、市金融局、人民银行上海总部、上海银保监局及各商业银行之间接力传递企业诉求的应急协调处置机制，明确专人负责，确保企业的现实需求及时高效得到解决和反馈。（王烨捷）

(责编：曹淼、李源)