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2021年人社统计公报发布 全国就业人员7.465亿人

养老保险参保人超10亿，基金累计结存6.397万亿元

2022年06月08日10:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月7日电  （记者李心萍）6月7日人社部对外发布《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，截至2021年末全国就业人员74652万人，其中城镇就业人员46773万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占22.9%，第二产业就业人员占29.1%，第三产业就业人员占48.0%。2021年全国农民工总量29251万人，比上年增加691万人，增长2.4%。其中，本地农民工12079万人，增长4.1%；外出农民工17172万人，增长1.3%。

　　截至2021年年末全国参加基本养老保险人数为102871万人，比上年末增加3007万人。全年基本养老保险基金收入65793亿元，基金支出60197亿元。年末基本养老保险基金累计结存63970亿元，其中，基金投资运营规模1.46万亿元，当年投资收益额632亿元。

　　2021年年末全国参加城镇职工基本养老保险人数为48074万人，比上年末增加2453万人。其中，参保职工34917万人，参保离退休人员13157万人，分别比上年末增加2058万人和395万人。年末城镇职工基本养老保险执行企业制度参保人数为42228万人，比上年末增加2320万人。全年城镇职工基本养老保险基金总收入60455亿元，基金支出56481亿元。年末城镇职工基本养老保险基金累计结存52574亿元。2021年，企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%，基金调剂规模为9327亿元。

　　2021年年末城乡居民基本养老保险参保人数54797万人，比上年末增加554万人。其中，实际领取待遇人数16213万人。全年城乡居民基本养老保险基金收入5339亿元，基金支出3715亿元。年末城乡居民基本养老保险基金累计结存11396亿元。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 12 版）

(责编：曹淼、李源)

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