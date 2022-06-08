原标题：【暖民心 见行动】宣城打造“三公里”就业圈

“这个小程序很方便，会主动给我推送周边合适的岗位。注册了个人账号后不到1个月，我就找到了工作。现在就职的公司离家近，上班很方便。 ”6月7日，家住宣城市宣州区澄江社区的徐小丽告诉记者，通过“三公里”就业圈平台的“社区诚聘”小程序岗位推送，5月12日，她正式成为宣城鑫途智能装备有限公司的采购助理。

“三公里”就业圈为求职者提供了更多就业机会，促进社区居民 “家门口”就业，同时也降低了企业招工成本，缓解了招工难题。

“企业在‘社区诚聘’小程序上注册和发布招聘信息，是完全免费的，而且招工效果很好。 ”安徽弘济生物科技有限公司人事经理胡小峰称赞道。5月17日，企业在“三公里”就业圈平台发布招聘信息，截至6月7日，已有47人登记求职，其中15人上岗。

今年以来，宣城市人力资源和社会保障局积极打造“三公里”就业圈智慧就业平台，目前已覆盖全市61个城市社区、71个农村社区。据介绍，自3月平台上线以来，已有注册企业656家、共提供岗位1513个，个人用户2081人、投递简历1031份，初步达成就业意向139人。

以城市社区、乡镇企业聚集区三公里范围内的劳动者、企业为重点服务对象，宣城市“三公里”就业圈通过开展“政府主导推动、社会力量参与、线上线下联动”的公共就业服务，为招聘企业和求职者架起24小时不间断的沟通桥梁。同时，定期摸排灵活就业、就业困难和登记失业人员等，利用大数据向他们精准推送岗位。

促进社区居民就近就业、充分就业，是我省《就业促进行动方案》提出的一项重要目标。 《方案》提出了以建设“三公里”就业圈、“三公里”充分就业社区为抓手，持续加强公共就业服务，提供更多就业机会，促进社区居民“家门口”就业，推动更加充分就业，力争2022年40%以上、2025年70%以上社区达到“三公里”充分就业社区标准的目标任务。

“我市将围绕《就业促进行动方案》提出的目标任务，集中利用3个月左右的时间，在全市范围内开展稳就业‘百日攻坚’行动，持续加强公共就业服务，提供更多就业机会，着力促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业创业。 ”宣城市人力资源和社会保障局局长吴明说。（记者 朱卓）

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