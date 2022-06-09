人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）当前，大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

近年来，我国数字经济发展取得显著成就，为经济社会健康发展提供了强大动力。与此同时，数字经济发展也面临着关键领域创新能力不足、产业链、供应链受制于人等问题和挑战。

在做强、做优、做大我国数字经济的过程中，如何通过关键技术创新赋能数字产业化？近日，上海沐曦集成电路有限公司董事长陈维良在接受人民网记者采访时表示，发展数字经济是大势所趋，企业要充分利用政策红利，加速关键技术创新，助推数字经济高质量发展。

“十四五”数字经济发展规划中提到，在集成电路、大数据、人工智能、区块链等战略性前瞻性的领域，要充分发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势，超大规模市场优势，提高数字技术的基础研发能力。

对此，陈维良认为，我国的政策优势能有效为企业创新发展聚集资源，同时，我国超大规模的市场优势为企业成长提供了良好的环境。陈维良表示，“十三五”时期，我国深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态、新模式，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。

当前，算力作为数字经济的核心生产力，随着数字技术向经济社会各个领域全面持续渗透，已经成为国民经济发展的重要基础设施。

“数字经济时代重要的特点之一，就是会有大量的数据产生，要让数据变得有价值并可利用，其中很重要的一个环节就是要对其进行相应处理分析和计算。数据分析、处理、计算都依靠着算力，这也使得算力作为新基建的核心资源，将成为支撑数字经济、数字社会和数字政府发展的技术底座。”陈维良表示。

同时，陈维良认为，全球高算力芯片行业中，比较有代表的是高性能CPU、高性能GPU。值得注意的是，中国自主研发的高性能CPU和GPU仍然相对缺乏。沐曦正在开展GPU核心技术研发，并与国内应用市场深度结合，构建完善的GPU软硬件生态。

(责编：赵竹青、高雷)