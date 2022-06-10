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统计局：5月份PPI同比上涨6.4% 涨幅继续回落 

2022年06月10日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨6.4%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比上涨9.1%，环比上涨0.5%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨10.8%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保障重点产业链供应链畅通稳定，PPI环比和同比涨幅均继续回落。

图片来源：国家统计局

从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅扩大0.1个百分点。国际原油价格震荡上行，带动国内相关行业价格上涨。其中石油和天然气开采业价格上涨1.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨0.9%，化学纤维制造业价格上涨0.8%，化学原料和化学制品制造业价格上涨0.6%。随着各地安全有序释放先进煤炭产能，多措并举保障煤炭供应，强化市场预期管理，煤炭开采和洗选业价格由上涨2.5%转为下降1.1%，煤炭加工价格上涨0.7%，涨幅回落8.6个百分点。受投资增速放缓等因素影响，有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.3%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.5%，非金属矿物制品业价格下降0.5%。另外，农副食品加工业价格上涨0.9%，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.8%。

从同比看，PPI上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。其中，生产资料价格上涨8.1%，涨幅回落2.2个百分点；生活资料价格上涨1.2%，涨幅扩大0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨37.2%，回落16.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨10.4%，回落6.4个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨34.0%，回落4.7个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨13.6%，回落1.3个百分点。价格涨幅扩大的有：燃气生产和供应业上涨22.0%，扩大1.3个百分点；农副食品加工业上涨3.7%，扩大1.1个百分点；电力热力生产和供应业上涨9.7%，扩大0.4个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.3%，是2020年9月份以来同比首次下降。

据测算，在5月份6.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.1个百分点，新涨价影响约为2.3个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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