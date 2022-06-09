人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

武汉：为毕业5年以内的高校毕业生给予一次性创业补贴

2022年06月09日09:50 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：武汉：为来汉就业创业高校毕业生提供最长7天免费住宿

　　武汉市人民政府办公厅近日发布《关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》(以下简称《通知》)。

　　《通知》提出，减轻租房安居负担。取得普通高校(包括教育部认可的境外高等院校)全日制大专以上学历、毕业6年以内、本通知公布之日起在汉就业创业并正常缴纳社会保险、家庭在汉无自有住房的高校毕业生，在资格有效期内，租住人才租赁房的，按照不高于市场租金的70%缴纳租金，累计减免期限不超过3年。其中，全日制博士研究生、全日制硕士研究生分别免缴2年、1年租金，免租金额每月分别不超过2000元、1500元。本通知公布前留汉的同等条件大学毕业生，现租住人才租赁房且租期未满3年的，在资格有效的剩余租期内，按照不高于市场租金的70%缴纳租金。

　　鼓励各区建设青年人才之家，为毕业6年以内有意愿来汉就业创业的高校毕业生提供最长7天免费住宿以及就业咨询、创业指导、人才交流等综合服务，为其留汉就业创业创造条件。

　　《通知》提出，促进市场化就业。发挥武汉科教资源优势、总部经济聚集优势和“965”产业集群优势，围绕“光芯屏端网”、网络安全、数字创意、人工智能等领域，每年推出10万个以上“高薪优岗”。各级经信、国资、农业农村等部门分别牵头征集一批工业企业、国有企业、农业产业化企业优质岗位，于每年1月、8月底之前完成岗位征集，由同级人社部门汇总后向社会公开发布。中小微企业吸纳应届高校毕业生(含离校2年内未就业高校毕业生)就业且签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，按照每人1000元标准分别给予企业和个人一次性就业补贴。小微企业新招用离校2年内未就业高校毕业生的，可按规定享受最长不超过1年的社会保险补贴。

　　《通知》提出，提供创业担保贷款。当年招用高校毕业生人数达到规定比例并符合相关条件的小微企业，可申请最高额度500万元的创业担保贷款，按规定享受贷款贴息。对招用高校毕业生等人员就业的小微企业，未达到招用人员规定比例的，可根据新招用符合条件人数，按照每人10万元的额度申请创业担保贷款，最高不超过500万元额度。优化创业担保贷款经办流程，推行电子化审批，逐步实现全程线上办理。

　　《通知》还提出，发放创业补贴。毕业5年以内的高校毕业生，在市内初次创办小微企业、个体工商户、民办非企业单位、农民专业合作社等，经营6个月以上且带动就业2人及以上的，给予5000元的一次性创业补贴。上述初创组织在登记注册1年内、招用人员且签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，按照每人1000元的标准给予补贴，补贴总额不超过2万元（与一次性就业补贴不重复享受）。对毕业2年内的高校毕业生在我市养老、家政服务和现代农业“三大行业”创业，依法登记注册并取得《营业执照》的，给予连续2年总额不超过8万元的创业补贴（与一次性创业补贴不重复享受）。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场将于6月10日启动
　　汇聚各方就业资源、搭建求职对接通道，人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场将于6月10日正式启动。此次中交集团专场由人民网主办、中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）承办，是面向全国高校统招的本、硕、博2022届高校应届毕业生的一次大型招聘活动。…
我国科学家在拓扑量子计算领域取得新突破
　　人民网北京6月9日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，我国科学家实现了大面积、高度有序和可调控的马约拉纳零能模格点阵列，向拓扑量子计算的实现迈出了重要一步。该研究成果6月8日在《自然》杂志上发表。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部