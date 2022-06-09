黄盛

汇聚各方就业资源、搭建求职对接通道，人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场将于6月10日正式启动。此次中交集团专场由人民网主办、中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）承办，是面向全国高校统招的本、硕、博2022届高校应届毕业生的一次大型招聘活动。

届时，国资委等政府部门及上海交通大学、中国人民大学等高校的相关负责人、教师和学生代表，将通过“线上+线下”的形式参与此次活动。

作为首家中央企业代表，中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。在大交通、大城市、国际化、江河湖海等业务领域具有独特优势。现场发布集团所属30家二级企业近800余个优质工作岗位，以及140余个“交建之星”职场体验官实习生岗位。本次活动招聘岗位涵盖市政工程、生态环保、城乡规划、智慧交通、土木工程、环境工程、投资金融、国际商务等专业。中交集团以最大诚意、最优服务、最高质量为毕业生提供就业帮助，诚邀广大毕业生关注中交、走进中交。

值得关注的是，作为专场的重要组成部分，后续还将开展一系列直播带岗活动。人民网记者将作为主播走进企业，为高校毕业生全面介绍企业情况。此外，与中交集团招聘岗位相关的多家高校的院系书记、院长也将通过“云端”形式推荐优秀人才，届时符合条件的人才可优先获得线下面试或实习机会。

高校毕业生等青年就业问题，关系到千家万户的期盼与福祉。数据显示，今年高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。在严峻就业形势下，人民网于5月11日启动“大学生就业护航计划”，旨在汇聚各方就业资源，推动招聘企业和求职者双向对接，搭建更宽广的求职对接通道，为毕业生就业提供切实的帮助。

未来，人民网将充分发挥平台优势，持续推进“大学生就业护航计划”：在“人民网+”客户端推出服务专区，为大学生提供各类龙头企业岗位信息、各地方创新创业优惠政策、求职直通优先面试机会等信息与服务；帮助企业和地方组织线上线下专场招聘会、企业进校园、开发区进校园等活动；为大学书记、校长“访企拓岗”提供便利，并组织大学生进行就业观交流探讨等，帮助更多青年人才找准定位，缓解结构性就业矛盾，促进高校毕业生更充分、更高质量就业。

人民网大学生就业护航计划（中交集团专场）启动仪式收看指引：

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(责编：赵竹青、高雷)