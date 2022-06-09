人民网北京6月9日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷9日在例行新闻发布会上表示，目前，第五届进博会正按照原定计划稳步推进，各项工作进展顺利。

同时，束珏婷透露，企业商业展方面，签约面积已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。国家综合展为参展国搭建线上展示平台，多形式灵活展示参展国综合形象，推介贸易投资产业等领域情况，目前相关工作已经启动，已有多国确认参展。虹桥论坛正围绕“全球开放”核心主题和国际公共产品定位有序组织筹办，并将在去年基础上继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数。

此外，第五届进博会已正式接受专业观众报名和配套活动申办，人文交流活动、现场服务保障等其他工作正在按计划推进。

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