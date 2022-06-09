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北京市税务局第二稽查局依法对网络主播孙自烜偷逃税案件进行处理

2022年06月09日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电（记者车柯蒙）近期，北京市税务局第二稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播孙自烜（网名：帝师）涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，对其开展了全面深入的税务检查。

经查，孙自烜在2019年至2020年期间，未依法办理纳税申报少缴个人所得税197.86万元，通过借助中间公司隐匿个人取得的直播打赏收入偷逃个人所得税220.12万元，少缴其他税费34.76万元。税务部门立案后，孙自烜仍存在侥幸心理，不如实提供有关情况，在税务部门掌握相关证据后，才承认存在的问题并补缴了税款。综合考虑上述情况，北京市税务局第二稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对孙自烜追缴税款、加收滞纳金并拟处罚款，共计1171.45万元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税197.86万元，拟处1倍罚款计197.86万元；对其借助中间公司隐匿个人收入偷逃的个人所得税220.12万元，拟处2倍罚款计440.24万元。日前，北京市税务局第二稽查局已依法履行税务行政处罚告知程序。

北京市税务局第二稽查局有关负责人表示，税务部门将认真落实各项税费优惠政策，持续优化税费服务，切实加强对网络直播行业从业人员的税收监管，依法严肃查处涉税违法行为，积极营造公平竞争的税收环境，促进网络直播行业在发展中规范，在规范中发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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