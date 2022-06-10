人民网记者 申佳平

北京3个亿、郑州2个亿、成都1.6亿……什么？你还没抢消费券，别怪我没提醒你这波“薅羊毛”的好机会！

最近，新一轮促消费政策从中央到地方迅速铺开，各地的千万级甚至“亿元级别”消费券一经发放，短短几分钟就被大家激情认领。数据显示，仅今年前4个月，全国已经有至少20个省市通过发券促消费，总金额已经超过34亿元。现在新一轮消费券再次来袭，各地更是花样翻新，总结起来有三个“多”。

一是入口特别多。为了让更多消费者享受到政府的优惠福利，有的地区在支付宝、云闪付这些APP上设置了活动入口，消费者定位本地后，即可查找到对应的消费券。有的地区则是通过京东、美团等线上购物平台，打造专门的优惠专区；成都、深圳等数字人民币试点城市组织银行，通过数字人民币红包的方式，让市民享受购物补贴。

图片来源：“成都发布”微信公众号

二是场景特别多。一般来说，各地消费券都支持相关购物APP线上消费，同时多地推出的消费券还支持线下餐饮、商超、汽车、健身、演出、景区等多元消费场景。

三是主题特别多。比如北京派发“绿色节能消费券”，市民可享受以旧换新、节能补贴、消费补贴等多种叠加优惠，购买符合条件的21类绿色节能产品；福建福州发送“文旅消费券”，扩大旅游消费，提振市场信心；深圳南山派发1000万元“体育消费券”，提倡全民运动。

图片来源：“北京发布”微信公众号

总的来说，各地政府消费券诚意满满，福利覆盖衣食住行。中国社会科学院财政税收研究中心特约研究员汤林闽对人民网《财米油盐》表示，政府消费券是一种刺激消费的有效工具，通过发券，刺激人们的购买力和消费欲望，从而达到刺激消费、提振经济的效果。他指出，当前我国经济面临面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的局面，人们的收入和对未来的预期受到一定冲击。可以说，发放消费券，是当前缓解改善消费疲软问题的一剂“对症良药”。

那么，为什么发放消费券，而不是直接发放现金呢？汤林闽认为，相较于直接派发现金，发放消费券有其额外的两点好处：一是能够更好地达到促消费的效果；二是可以对相关行业实现定向支持。

“发放现金的话，人们不一定会把现金全部用于消费，还有可能把一部分用于储蓄、投资股市等等。同时，发放消费券能够定向地对最需要帮助的行业、企业施以援手，这也是发放现金无法实现的。”汤林闽解释称。

他同时强调，政府发放消费券，无论是社会、企业、家庭，都可以得到实惠好处，但也要重视消费者权益保护，不要把好事变坏事。最需要关注的是消费券相关产品的质量和售后服务，让消费者买得安心、用得舒心。

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(责编：申佳平、高雷)