人民网北京6月10日电 （记者王连香、乔雪峰）“党的十八大以来，国家邮政局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定不移打好三大攻坚战，坚定不移深化供给侧结构性改革，坚定不移畅通经济社会循环，邮政快递业实现了由小到大的跨越，建成了与小康社会相适应的现代邮政业，迈上了交通强国邮政篇建设的新征程。”在今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家邮政局副局长戴应军介绍党的十八大以来邮政快递业发展情况时如是说。

戴应军从四个方面具体进行了介绍。

发展基础不断夯实。基本构建了覆盖全国、深入乡村、通达世界的邮政快递网络，高铁快递、航空快递运能不断增强，无人仓、无人车、无人机等智能设施、装备加快应用，快件最高日处理能力近7亿件。

公共服务不断优化。邮政普遍服务均等化水平持续提升，“十二五”时期完成了8840个空白乡镇邮政局所补建任务，“十三五”末期，全国建制村全部实现了直接通邮。快递网点目前基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率已经超过80%，年人均快递量近77件。邮政快递服务的用户满意度保持在较高的水平。

治理能力持续提升。推动修正邮政法，出台《快递暂行条例》，加快构建与高质量发展相适应的邮政快递业法规、规划、政策、标准体系，深化“放管服”改革，优化营商环境，激发市场主体活力，行业的安全监管水平加快提升，人才队伍能力素质明显提高，基层员工权益保障持续推进，行业文化和软实力全面加强。

行业的作用日益凸显。十年来，邮政业业务收入从1980.9亿元增长至12642.3亿元，年均增幅达到22.9%，与全国GDP的比值从0.37%提升到去年的1.11%。快递业务量从57亿件增长到1083亿件，是原来的19倍，已连续8年位居世界第一。邮政快递业在服务国家重大战略、抗疫保供、保通保畅等方面发挥了重要作用，为打通大动脉、畅通微循环作出了行业贡献。

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