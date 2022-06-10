李己平 马洪超

原标题：美丽的小城 投资的沃土

梅河口市是吉林省东南部的一个县级市，不通高铁，没有机场，也不沿海沿边，却连续多年位列吉林省县域经济综合考评第一名，是东北地区的人口净流入城市之一，更在去年9月被批准建立省级新区梅河新区。

“这里的营商环境吸引了我们。”吉林津升制药有限公司常务副总经理张凯告诉记者，梅河口市设立驻企联络员制度，对重点项目和特殊群体实行专业帮办、代办服务，积极帮助投资方解决落地、建设、生产过程中遇到的难题，当地连续多年获得营商环境全国百强县市称号。

吉林津升制药是大型药企四环医药控股集团的全资子公司，主要从事冻干粉针剂生产。2012年以来，四环医药旗下已有10家公司在梅河口落户，涉及医药、医美、环保、特医食品等领域。10年间，四环医药在梅河口累计投资100亿元，累计纳税达100亿元。

四环医药在梅河口的发展是当地优化营商环境、大力招商引资的一个缩影。近年来，梅河口市坚持把招商引资和项目建设作为重点任务来抓，推进服务型政府建设，加大“放管服”改革，方便企业和群众办事，已成功引进四环医药、步长制药、鲁南制药、天衡药业等全国知名药企，红星美凯龙、江楠集团、传化物流、皓月集团、东旭集团等行业领军企业以及泰国正大集团、新加坡三达膜集团等国际知名企业前来投资。截至目前，梅河口已形成医药健康、食品加工、商贸物流、现代服务业四大主导产业，培育起旅游业、装备制造业、建筑业3个优势产业。

医药健康产业发展成效显著。梅河口医药健康产业保持年均30%以上速度增长，已形成百亿级全产业链产业集群，一年可实现产值100亿元，占吉林省医药产值的20%。由此，梅河口市成为吉林省“长辽梅通白延医药健康产业走廊”中的重要节点。

食品加工产业不断发力。梅河口不产松子，但凭借强大的加工集散能力，收获“世界果仁看中国，中国果仁看梅河”的美誉，出口量占全国同类产品的90%。世基精酿啤酒基地是梅河口市近几年引进的重点项目，具备年产1万吨的精酿啤酒生产能力。山东世基城市发展集团董事长李兆树告诉记者，他们与梅河口市政府共同投资建设的10万吨精酿啤酒项目将于10月份竣工，达产后可年缴税收3亿元至5亿元。

“4+3”现代产业体系的发展完善，促进了县域经济突飞猛进。“十三五”以来，梅河口市主要经济指标保持15%以上的年增速，经济总量翻一番，达到217亿元；财政收入翻一番，达到35亿元；城市建成区面积扩大一倍，城区常住人口增长12万人。

梅河口的城市建设水平也在不断提高。近年来，当地投资30亿元建成海龙湖公园等八大公园和36处城市花园，城市绿化覆盖率达47%；投资15亿元建设35公里“三纵三横”城市生态水系，呈现“林水相间、河湖相连、森林包围城市”景象；海龙湖公园、东北不夜城、“梅小野”星光花海夜游基地、“知北村”民俗体验基地等促进当地特色旅游日益升温，市民的获得感幸福感安全感不断增强。

在各方努力下，梅河口成功创建了全国文明城、国家卫生城、国家园林城、国家生态文明建设示范市和国家全域旅游示范区。

长白山西麓，辉发河之滨，梅河口正在奋力崛起，努力建设高质量发展先行示范区，向建设梅河新区、打造现代化区域中心城市的目标迈进，为新一轮东北振兴增添更多信心与活力。

(责编：杨曦、初梓瑞)