龚砚庆 史长来

原标题：开放包容的新兰考活力迸发（奋进新征程 建功新时代 走进县城看发展）

如今的兰考县城洁净靓丽。 本报资料图片 本报记者 史长来 摄

“积极培育这座城市开放、包容的品格，加快推动城市高质量发展，让城市更有序、更安全、更美好，提升人民群众的归属感、获得感、幸福感”

□本报记者 龚砚庆 史长来

“兰考的建设一日千里，我做这些‘小事’虽然只能为兰考发展助一点力、添一丝彩，但还是越干越有劲。”6月6日，兰考县委组织部选派到永旺置业的党建指导员刘红厂谦虚地描述着自己的工作。

刘红厂还是兰考县润无声社会工作服务中心的一名志愿者。几年来，他和“小伙伴”们持续开展“牵手父母来义诊”“给废旧电池安个家”“爱心送考一路有你”“衣旧情深爱心捐助”“桐花有爱牵手行·生态文明一座城”等志愿服务活动，用自己的行动传递爱心、扮靓城市。

“县委、县政府持续抓文明城市创建，常态化促进全民素质提升，让兰考县城越来越具凝聚力、吸引力。”兰考县委宣传部副部长张国民说。

兰考是焦裕禄精神的发源地。走进县城，满眼“志愿红”。由开封市委常委、兰考县委书记李明俊任队长的县志愿服务总队，拥有26支特色志愿服务队、16支乡镇（街道）志愿服务队，还引导23家社会组织建立社会公益志愿服务队，在册志愿者达2.3万余人。2020年，兰考成功获得“全国文明城市”称号。

“我们一直引导市民增强城市主人翁意识和共建美好家园意识，积极培育这座城市开放、包容的品格，加快推动城市高质量发展，让城市更有序、更安全、更美好，提升人民群众的归属感、获得感、幸福感，加快向第一批全国文明典范城市迈进。”李明俊表示。

新理念、新格局下，开放、包容的新兰考以前瞻三十年眼光，确定了新时代中国特色社会主义精神高地、全国共同富裕县域新样板、全国城乡融合发展新示范、全国县域改革创新新典范的“一高三新”战略目标，谋划到2035年城区人口达到50万，地区生产总值翻两番，产业空间、生产居住空间、公共服务配套能力大幅提升。

在按照产城融合理念，积极围绕城市主导产业及项目落地持续拉长板、补短板的基础上，兰考又紧抓纳入郑开同城化机遇，要在共同富裕框架下走出一条兰考路子。

发挥县城龙头作用，加快县域经济发展。与郑州高新区、金水区、郑东新区合作建设飞地产业园；建设兰考上海国际会客厅展示和推介兰考，推动“工作在上海、注册在兰考，孵化在上海、产业在兰考，研发在上海、生产在兰考，前台在上海、后台在兰考”早日实现。

以郑开同城化先导工程为引领，加强重大基础设施建设，为交通优势变枢纽经济打下坚实基础；发展总部经济、平台经济、故乡经济，围绕主导产业及现代服务业转型升级，向精细化招商转变；将城市开发边界扩大至117.61平方公里，保障发展空间需求。

共建共治共享的城市发展理念，开放包容的城市品格，让兰考正在变为一座现代化区域性中心城市，“拼搏兰考”让城市活力迸发。

(责编：杨曦、初梓瑞)