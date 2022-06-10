人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动工业类博物馆规范有序发展，工业和信息化部、国家文物局开展工业类博物馆专项调查摸底工作，并将于年底前形成全国工业类博物馆名录。

据了解，本次调查采取信息填报和实地调查相结合的方式开展。调查对象是对社会公众开放的，以收藏、保护、研究、展示和宣传我国工业发展进程、成果和工业文化为目的而兴建的博物馆、纪念馆等常设场馆。包括正式在编制管理机关、民政部门登记管理的事业单位法人和民办非企业单位法人，以及尚未登记、但实际承担博物馆、纪念馆展示功能的机构。

在实地走访阶段，工业和信息化部、国家文物局选择部分省市进行实地调研，通过实地走访、集中座谈等方式，了解博物馆在征集、保护、研究、展示、教育、服务、运营管理等方面的基本情况及存在问题。同时，在前期信息填报和实地调查成果基础上，还将于年底前形成全国工业类博物馆名录，指导推动部分符合条件的机构完成博物馆登记备案工作，进一步探索联合认证、共建共管机制，推动更多工业类博物馆纳入行业管理体系。

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