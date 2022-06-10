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国家发改委下达46亿元中央预算内投资 提升重点流域水环境质量

2022年06月10日12:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推进全国第二批流域水环境综合治理与可持续发展试点，近日，国家发展改革委下达重点流域水环境综合治理专项2022年中央预算内投资46亿元，重点支持纳入“十四五”规划102项重大工程相关项目建设，推进太湖流域、丹江口库区及上游等重点地区水环境保护修复，积极支持长江、黄河等七大流域和京津冀、长三角等区域重大战略内重点流域建设水环境综合治理、河道综合整治、饮用水源地保护等项目，着力提升流域水环境质量。

国家发展改革委表示，下一步将加强投资计划执行监督检查，及时跟进投资计划实施情况，督促协调解决有关问题，确保项目按期建成投用并充分发挥引导效益。

(责编：申佳平、高雷)

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