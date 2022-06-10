乔雪峰?李璐颖 张园静

民航业是是现代综合交通运输体系的重要组成部分，是国家重要的战略基础性产业，也是新发展格局下畅通国内国际双循环的关键一环。

改革开放以来，我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力逐步提升，安全水平显著提高，为我国改革开放和社会主义现代化建设作出了突出贡献。但是，人民群众多样化航空需求和民航发展不平衡不充分的矛盾依然存在。

2021年以来，网友通过人民网“领导留言板”对民航业发展和服务积极建言献策，包括降低机场内各餐饮店消费价格、加强机场人员AED使用知识培训规范、各航空公司人体捐献器官转运绿色通道、加强行业疫情防控工作等与老百姓生活紧密相关的问题。的。

“建议优化机上餐食服务相关措施，降低病毒传播风险。”

“建议机场内的餐饮店及其它门店的消费价格回归市场价。”

“建议加强全国机场人员AED使用知识的培训。” ……

民航局对人民网网友关切做出积极回应，依托“领导留言板”平台，了解群众呼声，精准对接需求，及时回应关切。

加大“人、物、环”防控力度

保证“空中防疫力度不减”

中国民用航空局通过人民网“领导留言板”回复网友。

有网友通过“领导留言板”对民航业防疫提出了几点意见，建议优化机上餐食服务相关措施，加强行业疫情防控工作，降低病毒传播风险。对此，民航局在回复中表示，民航局长期以来高度重视机上餐食服务工作，在疫情防控特殊时期，采用多种方式并行，确保在持续做好常态化疫情防控工作的基础上，机上服务水平不降低。

在机上餐食防疫工作方面，民航局根据病毒变异株特点和疫情形势变化，连续更新发布八版《运输航空公司疫情防控指南》（以下简称“指南”），全面强化登机前测温验码、机上餐食服务、清洁消毒、应急隔离区设置等防控措施，加大“人、物、环”的防控力度，保证“空中防疫力度不减”。

对国际及地区客运航班机上餐食，要求航空公司不提供冷菜、冷荤及食用冰块，乘务员分区域服务，分区管理，在配餐前、后做好手部清洁消毒。同时按照航班防控风险登机提供相应的餐食服务：低风险航班提供正常餐食服务；中风险航班简化配餐流程，提供预包装食品；高风险航班在旅客登机时（前）提供预包装食品及瓶装饮用水，除特殊需求外，机上不再提供餐食服务。

对国内航班机上餐食，执行常态化防控管理措施，要求航空公司简化服务流程，除生食动物类及海产品外，可提供正常餐食。如始发地有关部门发布I级响应，按照国际及地区高风险航班的防控要求采取相应措施和餐食服务；如始发地有关部门发布II级响应或始发地城市存在高风险地区时，按照国际及地区中风险航班的防控要求采取相应措施和餐食服务。

此外，指南中要求航班机组人员在起飞前和飞行中广播机上防控注意事项，引导旅客单双列分批次用餐，用餐前及时做好手部清洁消毒。

在保障旅客用餐需求方面，民航局印发《关于持续改进机上餐食服务工作的通知》，要求航空公司在确保航空安全、符合疫情防控要求的前提下，进一步创新机上餐食服务模式，提供精准化的机上餐食服务。

民航局回复称，目前，已有29家公司推出了网上订餐、选餐服务，倡导旅客按需取餐。同时，部分公司在登机口发放餐食，或在座位上提供袋餐，既降低了病毒传播风险，又满足了旅客下机用餐需求，得到了旅客充分肯定。下一步，民航局将继续发挥行业主管部门监督管理职责，压实航空公司疫情防控主体责任，要求各航空公司按照指南要求严格落实常态化疫情防控措施，为旅客提供健康安全的乘机出行环境。同时，继续推动航空公司进一步创新机上餐食服务模式，加快推进网上预定、自助选餐、登机口发餐等模式，在降低疫情防控风险的同时，满足旅客个性化、差异化的服务需求。

民航局表示，“将继续坚持‘发展为了人民’理念和‘真情服务’底线，认真研究群众意见，主动回应群众关切，让人民群众航空出行有更多的获得感和幸福感。”

健全机场餐饮同城同质同价管理机制

持续提升航站楼餐饮服务水平

中国民用航空局通过人民网“领导留言板”回复网友。

提起机场消费，旅客的第一反应往往就是“价格高”“垄断”。网友通过人民网“领导留言板”留言说，建议全国机场内的餐饮店及其它门店面的消费价格回归市场价，让人人都能够消费的起，而并非因为高出市场价而顾虑消费条件，允许的话进行政府市场调节和限价。

对此，民航局回复表示，民航局高度重视机场餐饮同城同质同价工作，将其作为重要的便民服务举措予以推进。

事实上，为了解决机场高物价问题，2018年1月，民航局就出台了《关于进一步提升民航服务质量的指导意见》，明确“要推动机场餐饮‘同城同质同价’，发挥机场服务质量评估作用，创新机场特许经营管理模式，杜绝候机楼餐饮服务乱收费。”

2019年3月，两会部长通道上，中国民用航空局局长冯正霖也表示，民航局将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮“同城同质同价”。

据民航局回复称，通过近年来的努力，全国各机场积极响应民航局号召，通过综合利用餐饮服务准入标准、价格对标、认证平价商铺等多种方式，引导机场商户降低商品价格，基本实现了机场餐饮同城同质同价。

下一步，民航局将持续健全机场餐饮同城同质同价管理机制，全面推动航站楼餐食服务准入制度的实施，持续提升航站楼餐饮服务水平。

在机场推进AED科学配置和全员急救能力

提高机场应急救护质量和效率

中国民用航空局通过人民网“领导留言板”回复网友。

有网友通过人民网“领导留言板”留言说，当前中国进入老龄化社会，社会大迁徙造成老人赶飞机往返于各个机场的的情况会越来越多，建议加强机场人员AED的使用知识培训。

对此，民航局回复称，民航局一直秉承“生命至上”的理念，高度重视应急救护知识培训普及，制定相关法规、文件对机场开展应急救援培训工作提出了明确要求。

据了解，在相关文件制定方面，《民用机场管理条例》对机场管理机构应做好机场应急救援的人员培训提出明确规定；《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》（CCAR-139-II-R1）对机场管理机构应按照国家标准《民用运输机场应急救护设施设备》（GB 18040-2019）要求配备机场医疗急救设备、医疗器材及药品、医疗救护人员等方面作出明确要求。

在设备配置及急救能力培训方面，民航局指导中国民用机场协会编写团体标准《民用机场航站楼AED设置管理规范》，涵盖了机场航站楼AED设置要求、设置场所、密度要求、引导标志、巡护管理、教育培训等内容，进一步在机场行业推进自动体外除颤器（AED）科学配置和全员急救能力建设。

民航局回复表示，目前，为提升心源性疾病旅客救治质量和效率，大兴国际机场要求机场AED配置点位的重点一线工作人员要100%持应急救护培训证明。同时，北京、重庆、南宁、深圳等机场已率先开展常态化急救取证培训、普及培训、专题宣传等活动，在推动社会急救理念转变、急救技能普及等方面取得一定成绩。

据民航局回复称，下一步，民航局将积极配合有关部门，做好相关培训和宣传工作，提高机场应急救护质量和效率，增强公众自救互救意识和能力，不断提高与经济社会发展水平及公众健康相适应的机场应急救援服务质量。

(责编：郭思邈、高雷)