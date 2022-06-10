原标题：SAP成立“可持续发展与实践战略联盟”，发布可持续发展方案

6月9日，在SAP可持续发展论坛期间，SAP宣布成立“可持续发展与实践战略联盟”，并发布六大可持续发展方案。联盟的首批10个创始会员，包括清华大学经管学院、联合创新样板单位国网数科，以及多家本地和全球合作伙伴，均出席本次论坛。

据悉，SAP成立“可持续发展与实践战略联盟”，是希望以此搭建一个平台，携手业界多方，发挥各自专长，聚焦合作创新，赋能中国企业加速实现“双碳”目标。该联盟致力于在四个领域开展工作：解决方案与实践、与客户联合共创、咨询与方法、政策与人才。

此外，SAP发布的六大可持续发展方案包括四大核心方案：分别为碳排放管理、碳足迹管理、ESG报告披露、绿色溯源和循环回收。这些本土化核心方案可为企业碳排放提供统一的盘查和监控手段，对产品的碳足迹进行统计和分析，满足披露和审计要求，管理商品绿色环保溯源认证、废弃物回收和利用。另外两大创新方案分别是与客户的合作成果，包括面向地方政府的城市双碳综合管理平台、面向大型集团的碳资产与碳金融管理方案。

SAP将通过这一系列举措，赋能企业通过有效路径 —— 即数据透明、产业协同、商业创新、“人财物碳”一体化，实现减碳与发展的齐头并进。

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示：“新型中国企业是智慧的、协同的、绿色的，可持续发展与业务发展同等重要。企业应将可持续发展嵌入核心策略和业务流程，用数字化手段，实现碳排放数据的可视化、透明化、可量化，将减碳做到实处，满足动态的监管需求和国际贸易规则，并发现新的商机。我们将秉承‘在中国，为中国’的理念 ，做‘新型中国企业’可持续发展的同路人。”

清华经济管理学院院长白重恩表示：“要高效实现双碳目标，需要建立好市场机制，推动更多创新，增强全球竞争力，提高经济韧性，实现高质量发展。我们非常高兴加入‘可持续发展与实践战略联盟’，共同促进产业健康发展，为实现中国经济的高质量发展贡献力量。”

盘锦市委副书记、市长邢鹏表示：“盘锦是石化之城，也是湿地之都。近年来，我们坚定不移地走生态优先、绿色低碳的发展道路。我们很高兴能与SAP合作，成立绿色发展暨双碳创新中心项目，联合打造城市综合碳管理方案，努力为全省乃至全国可持续发展实践探索新路，也为地方政府兼顾低碳管理和经济发展做出示范。”

论坛期间，“盘锦指数”框架正式发布。据了解，“盘锦指数”是城市可持续发展综合指数，全面计算相关的安全、经济、绿色发展等指标。“盘锦指数”有望成为辅助城市落实可持续发展目标的有效工具，实现目标可测算，现状可核查，程度可度量，问题可追溯，决策可支持，发展可持续。

国网数科副总经理张长浩表示：“ 国家电网发挥‘大国重器’作用，积极践行高质量碳达峰战略。国网数科利用电商平台优势，与SAP联合创新，共同打造碳资产和碳金融管理方案。精益电碳账本实现碳排放的精益核算，逐步优化降低碳排放量；同时通过电碳融合交易在碳市场购买碳资产，助力实现双碳目标。我们双方携手，在全国范围积极推动‘碳路者行动’，目前这一创新方案正在厦门和雄安积极推进。”（郑湘琪）

(责编：董童、李源)