人民网北京6月10日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为提倡节俭、反对浪费，制止“天价”月饼等现象，坚持月饼大众食品属性，体现中秋节传统文化，促进月饼行业健康发展，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家市场监管总局近日联合发布公告，其中提到将对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，同时要求月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材。

“月饼是积淀中国传统文化内涵的一种中秋节美食。近年来，月饼市场总体规范有序，绝大多数月饼价格较为贴近市场需求，但仍有个别企业采取多种方式炒作月饼价格，‘天价’问题仍然存在，且有反弹迹象。”国家发展改革委有关负责同志透露，从多年市场情况看，盒装月饼平均生产成本70元/盒左右，单价200元以下的盒装月饼销售占比达80%以上，单价500元以上占比约1%。盒装月饼单价不超过500元社会接受度高。

为遏制“天价”月饼，公告提出在常规监管的基础上，近阶段对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管；销售单价超过500元的盒装月饼时，经营者应当保存在交易中合法获得的交易信息，如交易日期、支付记录等，以备有关部门依法查核。该负责同志表示，国家发展改革委将会同有关部门加强市场监测，对于生产、销售“天价”月饼的企业，有必要会进驻企业开展成本调查。

公告要求，经营者生产、销售盒装月饼，应当严格遵守关于食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料，减少包装材料的过度使用。鼓励使用绿色环保、可作其他用途的包装。经营者销售盒装月饼，不得以任何形式搭售其他商品；也不得以礼盒等形式将月饼同其它产品混合销售。经营者发行月饼券、月饼卡等提货卡券的，应当严格遵守《单用途商业预付卡管理办法（试行）》。酒店、餐厅等经营者加工制作、销售盒装月饼按照上述规定执行；与住宿费、餐费等一并结算的，应当将盒装月饼单价及数量单独列示。

此外，电子商务平台内经营者从事盒装月饼销售活动，按照上述规定执行，并不得通过拆分订单、虚增商品数量等方式，进行混合销售、虚标商品售价。电子商务平台经营者应当完善交易规则，加强对平台内经营者的盒装月饼销售活动监督，对销售单价超过500元的盒装月饼和提供定制服务的平台内经营者进行重点监督；根据公告，为平台内经营者记录相关交易信息提供必要技术条件；督促平台内经营者严格执行国家关于食品安全、限制过度包装等强制性标准，对违反相关强制性标准的平台内经营者，禁止在电子商务平台内从事月饼销售活动。

行业组织应当积极推动行业自律，月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材，倡导不使用燕窝等名贵珍稀食材，鼓励简约、绿色包装，引导经营者合理定价，自觉维护市场秩序，促进形成良好社会风尚。

该负责同志透露，今年中秋节前，市场监管部门还将开展“天价”月饼专项整治行动，重点聚焦豪华酒店、电商平台等渠道，进行监督检查，对不符合食品安全、限制过度包装强制性标准有关要求，以及不执行明码标价规定、实施价格欺诈等违法行为的，一律从严查处，相关违法违规信息依法依规纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统予以公示。

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