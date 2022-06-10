原标题：中国内地仅四家突围 联想智慧颐和园荣获“2022年IDC亚太区智慧城市大奖”

6月9日，“北京颐和园智慧旅游”项目从330余个优秀案例中脱颖而出，荣获“经济、旅游、艺术图书馆、文化及公共空间”类别的最佳亚太智慧城市，成为中国内地仅有的四个获奖项目之一。2022年IDC亚太区智慧城市大奖（SCAPA）由全球权威IT市场研究和咨询公司IDC设立标准，通过公众投票及国际咨询委员会评估遴选亚太地区顶级智慧城市项目。

“北京颐和园智慧旅游”项目是由颐和园管理方与联想集团深度合作，通过构建数字化平台，广泛应用大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，在为游客提供优质智慧游园体验的同时，利用数字化技术保护皇家园林的文物，让古文物在新时代释放更大的历史与文化价值。

数字化重构园林，智能让百年园林绽放新生机

在颐和园智慧旅游项目开始之初，管理方就制定了智慧化、人性化、综合性、系统性、有效性的智慧管理和服务体系建设目标，要通过新技术的应用，全面提升游客游园体验和景区运营管理水平，进而现代旅游文化产业创新打造了“云端惠民”新样本。

为此，颐和园管理方携手联想方案服务业务集团，以建设智能物联网设备，医疗急救设备、母婴专区服务等方式，提升游客游园体验；整合园区多源数据，提供智慧颐和园旅游治理能力。逐步打造的“颐”式景区智能解决方案，让每一位来到颐和园的游客能够享受到更优质的文化服务和数字体验。

在服务层面，颐和园以智能服务平台为底座，通过游客中心、热线服务、园区智能物联网设施为核心向游客提供数字体验和文化服务；在治理层面，以智能服务平台汇总园区业务数据，管理流程，形成智能管理可视化系统，提升景区管理效率和能力；在文化创新方面，建立“数说颐和”知识库，并通过机器学习对知识库进行丰富和优化，帮助游客更快速、准确的了解颐和园信息与服务的同时，实现文化创新与文物保护，推动中国传统文化的全人类共享。

北京颐和园智慧旅游的实施，不仅提升了公众的体验，先进的技术架构及智能化的服务体系和管理平台，也获得了行业的广泛认可。

三大核心产品促进园区产业经济向上发展

颐和园智慧旅游项目是联想智慧园区解决方案的缩影，城市则承载园区空间和产业经济，联想智慧园区包括多园区高精度3D数字孪生可视化平台、园区数字化运维平台和智慧建筑一体化解决方案在内的三大产品促进产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。

多园区高精度3D数字孪生可视化平台，内含园区可视化、建筑楼宇可视化、智能环境可视化、智能安防可视化、管理可视化等，以最直观、实时动态的方式展示园区。

园区数字化运维平台（IOC）则包括智慧建筑物联网系统、物业与运营系统、招管与资管系统以及智慧办公系统通过与手机APP的配合，真正做到园区全流程数字化管理体系的搭建与实施。

联想智慧建筑一体柜产品则集合了联想超融合服务器基础架构、高可用管理软件、IOT物联中台、智慧建筑管理软件，实现楼宇空间标准化管理，成本可控，提升运营效率。

联想智慧园区在模式、思维、技术和环境上进行了全面的变革，表现出了七大优势：第一，基于联想全球产业办公、产业制造园区的最佳实践输出；第二，融入了ESG体系，在能源、防疫、安全等众多场景形成跨系统间智慧决策与运作体系；第三，支持跨地域、多园区、多项目的统一运营管理和系统可弹性扩展和容器化部署；第四，轻松实现园区运维数字化转型升级，为园区精细化管理提供平台支撑；第五，同时联想智慧园区支持公有云、私有云及混合云部署，部署灵活快捷；第六，支持各业务管理流程与数据权限配置，实现园区管理组织与系统的灵活匹配和高效管控；第七，并协同联想全球园区运维服务全程保障用户体验。

多年深耕智慧城市领域，创新智慧城市建设和运营模式

从2019年开始，联想方案服务业务就在智慧城市领域持续深耕。目前，联想方案服务业务已经深度融合AI、区块链、云计算、大数据技术，提供从顶层的整个城市的设计和咨询，到设计方案出来之后的集成和安装部署，以及后期的长期IT运维服务支持等，真正成为新型智慧城市的“运营服务商”。

联想方案服务业务还在行业发布了新型绿色智慧城市解决方案，以数字孪生技术开发的城市运营管理中台配合双技术架构“端边云网智”新IT的智能技术架构和“源网荷储控”绿色能源架构助力中国智慧城市发展进入3.0+时代。联想结合在智慧城市领域丰厚的产业实践，联合国家工业信息安全发展研究中心、人民网财经研究院等机构，共同编制了《智慧城市白皮书——依托智慧服务，共创新型智慧城市（2022年）》继续引领智慧城市发展趋势。并且在新 IT赋能下，联想方案服务业务继续创新探索整合联想全栈服务能力，以横纵模式构建5大纵队、25个重装师贴近客户，通过VPaaS大规模复制联想在各垂类行业的解决方案部署经验，端到端地形成对智慧城市、智慧教育、智能制造、智慧零售、智慧园区等行业解决方案的突破。

事实上，联想智慧城获得行业的认可并不是第一次，早在2020年，联想“文昌智城解决方案”首次参与IDC亚太区智慧城市大奖评选，并成功当选。据了解，在今年1月份IDC亚太区智慧城市大奖中国区的评选中，“北京颐和园智慧旅游”就与“山西省太原市阳曲县智慧农业农村项目”“天津市智能制造实训教室建设项目”“广州市公共交通智能管理和安全服务项目”“上海市宝山区智慧空轨示范项目”一同获奖，联想正在推动越来越多的智慧城市在中国加速落地并获得行业权威认可。

联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜表示，“自海南文昌获得IDC亚太区智慧城市大奖开始，联想智慧城市获奖案例扩展至不同板块、不同领域的五大一线城市，标志着联想智慧服务能力在智慧城市行业赛道取得质的飞跃。”

联想智慧园区4.0加速产业转型升级

作为经济创新和发展的重要载体，中国产业园区核心特征和经营模式都在不断的演进，整体来说，我国产业园区经历了高速膨胀、治理整顿、二次创业、转型升级的发展过程，经过了1.0到4.0的发展。新型4.0智慧化园区正在致力于把繁琐的园区日常工作通过场景智慧化处理，将工作场景数字化、智慧化,提高园区运营效率和人员工作效率，实现园区整体价值增长。

随着中国经济结构的调整，产业园区作为经济创新和发展的载体作用得到进一步强化，联想智慧园区产品服务业态涵盖：制造业园区、产业园区、办公园区、化工园区、城市综合体、会展中心、智慧社区等，并打造了诸多智慧园区范例。

在联想天津产业园，以“立体森林”为设计理念，太阳能屋顶光伏板、太阳能路灯、余热回收系统、节能玻璃、楼宇一体化管理等绿能技术也在园区得到应用。此外，联想妙峰山项目运用5G、物联网、数据融合等技术，联想助力妙峰山镇开展包括智慧乡村治理、智慧便民服务、智慧文旅服务等在内的全方位乡村数字治理服务。其中联想Le农乡村振兴数字中台，构建了包含了文旅服务、农村便民服务、乡村治理等应用场景，真正把智慧科技下沉到田间地头。

IDC亚太区智慧城市大奖（SCAPA）作为联想整合全栈服务能力以及在垂直行业创新突破的最佳诠释，其创立八年，是由IDC分析师领头，并经过同行审议和公众评估的智慧城市奖项。在今年的角逐中，亚太区总体项目申报数量相较去年增加了50%，获奖竞争的激烈程度大幅增加，最终由联想提报的“颐和园智慧旅游”项目，与其他亚太国家的项目开展激烈较量并斩获大奖，彰显了联想在智慧城市领域的实力。

未来的智慧园区、智慧城市不仅仅需要强大的技术支持，更需要高层次的顶层设计能力、全周期的服务能力和统筹规划的服务与运营能力。戴炜认为：“新IT技术架构的升级（端/边/云/网/智）让数智化转型成为现阶段企业重要且必要的战略选择。联想集团历经多年智能化转型，已完成包括：智能化转型方法论和评估模型、数字底座的建设与迭代、组织与文化变革等关键能力的积累。这些能力将以联想混合云为基础、以联想擎天技术架构为引擎，通过全栈解决方案服务的交付，帮助客户实现全价值链的数智化。”从顶层设计到长期运营服务的全链条服务，联想方案服务业务深耕细作，未来将冲击中国IT服务市场第一，并用创新的服务能力助力中国产业智能化转型升级。

(责编：董童、李源)