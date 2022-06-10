夏潭村位于江西省赣州市赣县区五云镇，面积10平方公里，村民330户，1319人。人均耕地1.05亩，2014年人均年收入3600元，是一个典型的赣南贫困小山村。2015年起自然资源部（原国土资源部）定点帮扶夏潭村。2019年经上级部门验收确认，44户贫困户全部摘帽，人均年收入增至1.1万元，村集体年收入20万元，夏潭村顺利脱贫。

2021年，自然资源部根据党中央“四个不摘”要求，继续向夏潭村派驻第一书记。为落实“两手抓、两手都要硬”的战略方针，实现乡村“五大振兴目标”协调推进，现任驻村第一书记带领村党支部在筹建矿泉水厂、修复河道，推进乡村产业振兴、生态振兴的同时，精心开展一系列以人为核心的新时代文明实践活动，有力地推动了乡村人才振兴、文化振兴、组织振兴。

一、背景

夏潭村在脱贫攻坚阶段集中力量发展产业，顺利打赢了脱贫攻坚战。但集体经济实力的大幅增长并没有天然带来乡村治理能力的相应提升，大量党员外出务工导致党支部组织力弱化，长期没有集体表彰导致村民凝聚力弱化，活动形式单一数量少导致实践站吸引力弱化。乡村振兴归根结底是人的振兴，夏潭村将打开困局的钥匙锁定在村民和党员，以人为本、精心谋划，提升新时代文明实践的参与感、认同感、幸福感，在乡村治理破局方面，做出了有益的探索。

二、做法

夏潭村以新时代文明实践为依托，以村民党员为主角，以提升村民党员参与感、认同感、幸福感为宗旨，精心搭建“讲台、奖台、舞台”三大平台，大力推举“讲师、明星、主角”三大主力，协调推进乡村“组织、人才、文化”三大振兴，切实探索实现新时期乡村治理能力现代化。

（一）搭建理论政策“讲台”，让村民党员担当“讲师”，推进乡村组织振兴。

1.组织夏潭村党支部学习宣讲会。制定学习宣讲会方案和安排，每半月一场，每场五分钟，由驻村第一书记主持。学习宣讲会全程录制视频，并分享至夏潭村党员和村民微信群，供在外务工因疫情无法参会党员和全体村民学习。五分钟视频易于学习，用方言宣讲易于听懂，谈身边事体会易于理解，谈村实际举措易于践行。目前学习宣讲会第一期五场已顺利完成，第二期也根据安排有序开展，每场视频村人均观看量超过2次，村民微信群内交流讨论也达到场均50条以上。夏潭村党支部疫情期间首创的学习宣讲会模式，也得到赣县区委宣传部的认可，并在全区新时代文明实践站复制推广。

2.组织夏潭村“惠农惠民政策研讨会”。对于市区镇等上级政府发布的惠农惠民政策，邀请村内利益相关村民介绍政策优惠细节、具体落地举措和村委会协助事项。在早稻种植补贴中，邀请村早稻种植大户和零散种植的村民分别谈早稻种植时间、面积、方式、农机租赁方式等对补贴受益影响，精准引导全村早稻种植。让专业的村民和致富带头人进行专业政策解读，让村民由被动适应者变主动参与者，让村民由被动宣传者变主动钻研者，在村两委和村民共同商讨下，确保各项惠农惠民政策在夏潭村真正惠及村民。

3.常态化放映各类理论宣讲视频。夏潭村党支部充分利用广场大型LED屏幕（12平方米），精心收集人民网、新华网等主流媒体优质视频资源，定期在全村公开放映。将理论宣讲和政策学习融入到村民日常生活，目前已累计播放视频72条，累计播放时长超过1000小时。

（二）搭建荣誉表彰“奖台”，让优秀村民成为“明星”，推进乡村人才振兴。

1.发掘并广泛宣传村民模范事迹。驻村第一书记在日常走访中偶然发现，夏潭村老村医从23岁来村到73岁结束行医，一个外乡人整整守护夏潭村民健康半个世纪。吴楠采访了村医李剑、村教师熊焰秀夫妇，并撰写了文章《第一书记手记|老村医守护村民们健康半个世纪》。该文章被“中国乡村振兴”公众号发布，并陆续被江西省乡村振兴、赣州市乡村振兴、赣县区乡村振兴、赣南日报等公众号转载，产生了良好的社会反响。

2.表彰村优秀大学生，营造重教尚学乡风。在赣南流传着“地贫栽松柏，家贫子读书”的古训，为营造重教尚学乡风，鼓励更多家庭关心子女教育、更多学子勤奋读书，夏潭村在驻村第一书记所在司局支持下，成立“利用司党支部奖学金”，并于2021年8月12日隆重召开优秀大学生表彰会，为5名大学生及其家长颁奖状、发奖金、佩绶带。

3.成立夏潭榜样评议会。村党支部召集村老党员、老教师、老战士、老干部和德高望重的村民共同组建夏潭榜样评议会，制定了评议章程和流程标准，评选出水稻榜样、冬瓜榜样、孝老榜样、军属榜样、教师榜样、乡贤榜样等六大榜样。将照片和事迹写入村史长廊，供村民在日常休闲时随处可见、随时可学、形成示范。

（三）搭建文化休闲“舞台”，让妇女儿童乐作“主角”，推进乡村文化振兴。

1.连续开展“宝贝出村”活动，让留守儿童更多接触山外的世界。驻村第一书记主动对接省内爱心企业家，在爱心企业赞助下，联合区团委、区教育局每学期开展两次“宝贝出村”活动。每次活动后，孩子们还会收到爱心企业捐赠的酸奶、零食和绘本。夏潭村党支部把每次“宝贝出村”活动都精心制作成小视频，区团委、区教育局和区融媒体都会在各自公众号上宣传。

2.创作村歌编排广场舞，让留守妇女享受更丰富的文化生活。驻村第一书记创作了夏潭村歌，并亲自演唱制作视频。夏潭村妇女们专门为夏潭村歌编排了广场舞，村党支部还更新了带有点歌功能的大型音响，并为参加广场舞的妇女们购买了统一的休闲服。每天傍晚，在田间辛苦一天的村民，换下沾满泥土的工作服，穿上整洁的休闲服，在广场上载歌载舞，欢声笑语不断。

3.定期开展烘焙和手工制作，创造温馨亲子时光。在“宝贝出村”研学过程中，爱心企业组织的饼干烘焙和手工制作广受孩子和家长喜爱。夏潭村党支部特购置了烤箱、冰箱、烘焙食材和手工拼图等，在新时代文明实践站每月交替组织亲子烘焙活动和亲子手工活动，在实践员和村志愿者的指导下，夏潭村留守儿童在留守老人陪同下，一同烤制饼干、制作小宫灯、拼中国地图，享受温馨的亲子时光。

4.定期开展电影放映，丰富村民日常文化生活。夏潭村党支部充分利用广场大屏，已陆续放映《建党伟业》《我不是药神》《我和我的父辈》《我和我的祖国》《战狼1》《战狼2》《红海行动》《流浪地球》《长津湖》《峰爆》等11部影片。让村里很多从来没有去过电影院的村民，在家门口就可以看到院线大片，通过积极向上、制作精良的电影，感受到祖国的繁荣昌盛，感受到生活的蒸蒸日上。

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(责编：董童、李源)