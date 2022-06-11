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近一段时期以来，受国际局势影响，原油期货上涨趋势明显。6月8日，布伦特原油期货报收每桶123.58美元，创近三个月以来新高，这将对国内油价带来哪些影响？

95号汽油或每升突破10元

厦门大学中国能源经济学研究中心主任林伯强向中新财经介绍：“目前，我国73%的原油是从国外进口的。现阶段，国内油价基本上是严格按照国外油价变动，呈跟涨趋势。”

受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。6月14日24时，新一轮调价窗口将在开启，多家机构预测，届时调价后部分地区95号汽油或将突破每升10元大关，创历史新高。

“开100公里车要120块钱了。”家住北京的于女士说，自己的车百公里油耗要超过12升，若95号汽油涨价到每升10元，继续这样的话，用车成本要直追网约车了。

金联创原油分析师奚佳蕊表示，原油价格刷新历史最高价位的脚步正在靠近。据她预测，进入三季度之后，WTI原油期货的主流运行区间或达到105-135美元/桶，布伦特原油期货的主流运行区间约为110-140美元/桶。

国际油价高位运行会持续多久？

在林伯强看来，国际局势缓解，油价才能下降，不过短期内并不会有这种变化。“大家大概率要为好几年的高油价做好准备”。

“长期来看，石油价格会一直高企的依据并不充分。”中国能源研究会常务副理事长周大地向中新财经表示，从经济运行的角度看，如果世界经济不景气，那么油价高挺也没有太多的道理。

他认为，国际原油涨价，并不是生产供应短缺的问题。“俄罗斯的石油生产没有大幅度下降，世界石油流向只是出现了局部重组的现象。”

国际油价会触及调价机制上限的130美元吗？

在林伯强看来，目前看，成品油定价机制没有受到严格的挑战。“当国际油价达到每桶130美元后，国内成品油将如何按照机制定价，缓解百姓负担，将真正成为一项挑战。”

根据现有国内油价定价规则，国内油价和国际油价存在联动机制，但国内油价却并不会随着国际油价的波动而“无限”上涨。

国家发改委相关负责人曾介绍，当国际油价继续上涨，但不超过每桶130美元时，国内成品油价格按机制正常调整；如高于每桶130美元，根据《石油价格管理办法》规定，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。

国际油价走高对中国经济影响几何？

国际能源价格统计网站(GlobalPetrolPrices)6月6日公布的数据显示，在全球170个国家和地区中，中国汽油价格由低到高排在第98位、柴油排在第80位，与全球平均价格非常接近。

周大地表示，国际原油价格上涨，我国石油进口成本提高，每年要多支出数百亿美元。但在现有定价机制影响下，国内油价变动能够被控制在一定范围内，降低了国际油价变动对国民经济运行的影响。

林伯强也认为，与欧美国家有所不同，原油涨价对我国经济并没有产生太大的影响。因为石油在我国整体能源中占比低于两成，而在欧美国家整体能源体系中，油气占比要超过六成。“中国能源主要是以煤炭为主，只要煤炭价格稳定，就不会出现太大的能源通胀问题。”

同时，周大地建议改善“靠大宗低价产品做买卖”的贸易形式，同时综合措施，从战略上逐渐提高能源安全程度，降低或避免通胀型和突发型大宗商品涨价对经济的冲击。(葛成)

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