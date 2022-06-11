人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

95号汽油或进入时代10元，会触及调价“天花板”吗？

2022年06月11日00:23 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：95

近一段时期以来，受国际局势影响，原油期货上涨趋势明显。6月8日，布伦特原油期货报收每桶123.58美元，创近三个月以来新高，这将对国内油价带来哪些影响？

95号汽油或每升突破10元

厦门大学中国能源经济学研究中心主任林伯强向中新财经介绍：“目前，我国73%的原油是从国外进口的。现阶段，国内油价基本上是严格按照国外油价变动，呈跟涨趋势。”

受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。6月14日24时，新一轮调价窗口将在开启，多家机构预测，届时调价后部分地区95号汽油或将突破每升10元大关，创历史新高。

“开100公里车要120块钱了。”家住北京的于女士说，自己的车百公里油耗要超过12升，若95号汽油涨价到每升10元，继续这样的话，用车成本要直追网约车了。

金联创原油分析师奚佳蕊表示，原油价格刷新历史最高价位的脚步正在靠近。据她预测，进入三季度之后，WTI原油期货的主流运行区间或达到105-135美元/桶，布伦特原油期货的主流运行区间约为110-140美元/桶。

国际油价高位运行会持续多久？

在林伯强看来，国际局势缓解，油价才能下降，不过短期内并不会有这种变化。“大家大概率要为好几年的高油价做好准备”。

“长期来看，石油价格会一直高企的依据并不充分。”中国能源研究会常务副理事长周大地向中新财经表示，从经济运行的角度看，如果世界经济不景气，那么油价高挺也没有太多的道理。

他认为，国际原油涨价，并不是生产供应短缺的问题。“俄罗斯的石油生产没有大幅度下降，世界石油流向只是出现了局部重组的现象。”

国际油价会触及调价机制上限的130美元吗？

在林伯强看来，目前看，成品油定价机制没有受到严格的挑战。“当国际油价达到每桶130美元后，国内成品油将如何按照机制定价，缓解百姓负担，将真正成为一项挑战。”

根据现有国内油价定价规则，国内油价和国际油价存在联动机制，但国内油价却并不会随着国际油价的波动而“无限”上涨。

国家发改委相关负责人曾介绍，当国际油价继续上涨，但不超过每桶130美元时，国内成品油价格按机制正常调整；如高于每桶130美元，根据《石油价格管理办法》规定，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。

国际油价走高对中国经济影响几何？

国际能源价格统计网站(GlobalPetrolPrices)6月6日公布的数据显示，在全球170个国家和地区中，中国汽油价格由低到高排在第98位、柴油排在第80位，与全球平均价格非常接近。

周大地表示，国际原油价格上涨，我国石油进口成本提高，每年要多支出数百亿美元。但在现有定价机制影响下，国内油价变动能够被控制在一定范围内，降低了国际油价变动对国民经济运行的影响。

林伯强也认为，与欧美国家有所不同，原油涨价对我国经济并没有产生太大的影响。因为石油在我国整体能源中占比低于两成，而在欧美国家整体能源体系中，油气占比要超过六成。“中国能源主要是以煤炭为主，只要煤炭价格稳定，就不会出现太大的能源通胀问题。”

同时，周大地建议改善“靠大宗低价产品做买卖”的贸易形式，同时综合措施，从战略上逐渐提高能源安全程度，降低或避免通胀型和突发型大宗商品涨价对经济的冲击。(葛成)

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
中交集团发布900余个岗位助力大学生就业
　　人民网北京6月10日电 （黄盛）汇聚各方就业资源、搭建求职对接通道。今日，人民网“大学生就业护航计划”中交集团专场正式启动。…
市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局反不正当竞争处处长吴心旷接受审查调查
　　图片来源：市场监管总局官网 人民网北京6月10日电 （记者杨曦）据中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组、北京市纪委监委消息，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局反不正当竞争处处长吴心旷涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组纪律审查；经北京市监察委员会指定管辖，怀柔区监察委员会对其监察调查。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部