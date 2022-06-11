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风险迅速管控  防疫绝不松懈

北京严格落实扫码查验（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年06月11日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月10日电  （记者朱竞若、王昊男）6月9日零时至10日15时，北京涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告29例感染者，涉及12个区。疫情发生当天（9日）下午，北京市委主要负责同志前往天堂超市酒吧所在的朝阳区工体西路6号楼检查疫情处置，强调要迅速管控风险，抓紧流调溯源、人员管控转运、封（管）控区划定、人物环境采样等工作；流调要快速精准，坚持人、物、环境同检，找出病例共同暴露点，找到感染来源；各区事不过夜排查管控风险点位和人员，不给病毒传播留下任何缝隙。

　　6月10日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，均为隔离观察人员，均与天堂超市酒吧相关联。据介绍，北京市疾控中心实验室对9日3例感染者标本进行基因测序表明，病毒均属于奥密克戎变异株，感染者均来自原有传播链。“社会面依然存在的隐匿传播风险时刻提醒着我们，疫情防控决不能有丝毫松懈。”北京市政府新闻发言人徐和建表示。

　　“由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度。”北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍。

　　北京市朝阳区副区长杨蓓蓓介绍，截至目前，涉天堂超市酒吧疫情已判定密接4402人（含同时空人员）、次密接52人。对天堂超市酒吧进行环境采样检测，共采集880个点位，检测结果均为阴性。目前，朝阳区酒吧、网吧、KTV等娱乐场所全部停业整顿，21个重点区域开展区域核酸检测。

　　“要全面落实四方责任，夯实扫码查验工作。”徐和建表示，各类公共场所和社区村要严格落实扫码查验要求，不得以“亮码”代替“扫码”，严禁同行人员一人扫码多人进入，确保逢进必扫，逢扫必验，不漏一人。“对个人，出现不配合扫码查验或拒不出示、虚假出示，赋码状态异常不配合管理等行为，情节严重的，由公安机关依法依规处理；造成严重后果的，依法追究刑事责任。”

　　据了解，目前，首旅集团、北控集团、首农食品集团等20余家北京市属国企，正快速有序复工复产、复工达产。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月11日 02 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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