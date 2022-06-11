本报记者 廖睿灵

6月10日，消费者在江苏省南京市一家超市选购蔬菜。

苏 阳摄（新华社发）

国家统计局6月10日公布的5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，5月份，CPI同比上涨2.1%，涨幅与上月相同；PPI同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。相关人士表示，本月物价走势基本符合预期，接下来要继续做好保供稳价工作，保证物价平稳运行。

CPI环比由升转降

5月份，国内疫情防控形势持续向好，消费市场供应总体充足，CPI环比转降，同比涨幅保持稳定。

具体来看，5月份CPI同比上涨2.1%，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约0.42个百分点。

“5月份食品价格涨幅是2020年10月以来的新高，对CPI上涨形成了主要贡献。”中国民生银行首席研究员温彬向记者分析。食品中，鲜果、薯类和粮食价格均有上涨，涨幅比上月均有扩大；鲜菜和鸡蛋价格涨幅较上月有所回落；猪肉价格下降21.1%，降幅比上月收窄12.2个百分点。

从环比看，5月份CPI由上月上涨0.4%转为下降0.2%。其中食品价格由上月上涨0.9%转为下降1.3%，影响CPI下降约0.24个百分点。

“随着鲜菜大量上市，物流逐步畅通，鲜菜价格下降15%。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟说。同时，中央储备猪肉收储工作继续开展，生猪产能调减效应逐步显现，猪肉价格上涨5.2%。受国际粮价高位运行影响，国内面粉、粮食制品和食用植物油价格分别上涨0.8%、0.8%和0.7%。

据测算，在5月份2.1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为1.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月相同。

PPI环比和同比涨幅均继续回落

5月份，PPI同比上涨6.4%，环比上涨0.1%。董莉娟介绍，5月份，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保障重点产业链供应链畅通稳定，PPI环比和同比涨幅均继续回落。

从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅扩大0.1个百分点。董莉娟分析，国际原油价格震荡上行，带动国内相关行业价格上涨。随着各地安全有序释放先进煤炭产能，多措并举保障煤炭供应，强化市场预期管理，煤炭开采和洗选业价格由上涨2.5%转为下降1.1%，煤炭加工价格涨幅也有所回落。受投资增速放缓等因素影响，有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格均有所下降。

“本月PPI增速明显放缓，同时，国际大宗商品价格高位震荡，但部分价格回落，我国加大力度保供稳价，政策效果比较明显。”温彬说。

5月份，PPI同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。其中，生产资料价格上涨8.1%，涨幅回落2.2个百分点；生活资料价格上涨1.2%，涨幅扩大0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业价格涨幅均有所回落。此外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.3%，是2020年9月份以来同比首次下降。

继续做好保供稳价工作

当前，输入性通胀压力持续上升，如何看待目前的物价走势？中国能否继续保持物价平稳运行？

“总体来看，本月物价走势基本符合预期，CPI涨幅持平，PPI加快下行，通胀水平整体可控。”温彬说，但也要看到，当前中国经济下行压力较大，5月制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数都仍位于收缩区间，各项稳增长政策要尽快实施、尽早见效，用好当前通胀相对温和及发达国家紧缩政策掣肘较小的时间窗口，确保二季度经济保持合理增长。货币政策要继续发挥总量和结构双重功能，引导金融机构加大对实体经济的信贷支持力度，降低融资成本。同时，要继续做好保供稳价，保障粮食生产，防范好输入性通胀风险。

日前，农业农村部等十一部门印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》，对各地保供稳价工作作出部署，要求各地严格落实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好新冠肺炎疫情常态化防控条件下“菜篮子”产品生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作，及时、有效、妥善应对产销不畅、流通受阻、价格异常波动等问题，切实保障市场供应数量充足、种类丰富、价格基本稳定，努力保持群众正常生产生活平稳有序。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，展望后期，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。

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