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保险业协会发出助企纾困倡议

2022年06月11日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月10日电　（记者王俊岭）记者从中国保险行业协会了解到，该协会近日发布了《关于发挥保险功能作用  进一步做好受疫情影响困难行业企业等保险服务的倡议书》（简称《倡议》）。《倡议》呼吁各保险机构坚持保险服务的普惠性、人民性，坚守保险保障本源，聚焦因疫情暂时遇困行业企业的痛点堵点难点，有效配置保险服务资源，提升保险服务质效、丰富保险产品供给、强化保险科技创新，采取精准务实举措帮助困难行业企业解决实际问题。

　　具体来看，《倡议》从提供持续保险服务、提高保险服务质效、升级助企纾困举措、助力企业风险管理、提升融资增信效能、做好外贸保险服务、优化调整考核权重等方面，呼吁各保险机构积极行动，确保纾困政策落地。特别是对因疫情暂时遇困行业企业，《倡议》还呼吁各保险机构坚持“能赔则赔”和“优先赔付”原则，建立理赔绿色通道，提高线上化理赔时效，确保及时高效地做好各项理赔服务，做到“应赔尽赔快赔”。

　　与此同时，《倡议》还呼吁保险行业探索建立多层次、复合式风险保障体系，创新保险纾困企业新路径，支持暂时遇困行业企业渡过难关、恢复发展。

(责编：袁勃、牛镛)

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