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5月汽车产销呈现明显恢复性增长

新能源汽车产销同比均增长1.1倍

2022年06月11日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近来，福建省宁德市通过落实减税降费、稳企用工等各项惠企政策，帮助企业纾困解难，保障企业开足马力生产，助力当地汽车产业高质量发展。图为位于宁德市蕉城区的一家汽车企业，工人在检验汽车保险杆。
　　王旺旺摄（人民视觉）

　　本报北京6月10日电　（记者王政）5月，随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，汽车产业链供应链逐步畅通，复工复产节奏显著加快，汽车产销呈现明显恢复性增长。中国汽车工业协会今天发布的最新统计显示，5月汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%，降幅比上月收窄40.4和35个百分点。

　　乘用车生产率先走出下降通道，产量同比小幅增长，消费在回升。5月，乘用车产销分别完成170.1万辆和162.3万辆，环比分别增长70.8%和68.2%，产量同比增长5.2%，销量同比下降1.4%，销售降幅收窄42个百分点，整体产销已接近正常水平。

　　新能源汽车依旧延续高增长态势。5月，新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍，新能源汽车市场占有率达到24%，其中乘用车为26.3%。前5月新能源汽车累计产销双双超过200万辆，同比均增长1.1倍。按照月度变动规律，全年产销有望超过500万辆。

　　汽车月度出口创年内新高。5月，尽管受到国际物流不畅、国内供给能力较弱等因素影响，当月汽车企业出口依然达到24.5万辆，环比增长73%，同比增长62.3%。

　　中国品牌乘用车市场份额创下历史新高。1—5月，中国品牌乘用车累计销量达389.7万辆，同比增长11.3%，市场份额为47.9%，同比上升6.4个百分点。

　　“汽车企业正在全力抢抓二季度最后一个月重要窗口期，在稳定二季度产销形势的同时，力保全年预期。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，进入到6月份后，购置税减半等政策开始发力，预计6月汽车产销形势将会继续好转。

(责编：袁勃、牛镛)

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